Accident rutier cu victime, la Crângu

Accident rutier cu victime, la Crângu in Eveniment / on 28/11/2018 at 11:45 / Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc, în această dimineaţă, pe raza localităţii Crângu, iar în urma impactului şapte persoane, între care şi un copil de câteva luni, au avut nevoie de îngrijiri medicale. “Au… [citeste mai departe]