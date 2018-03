Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute marti sesizarea PNL si USR asupra modificarilor aduse Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, scrie AGERPRES. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen de marti se afla obiectia…

- Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. Sesizarea la CCR a fost formulata de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP, precizeaza Agerpres. Proiectul ...

- UDMR clasifica drept “rusinoasa” decizia Curtii Constitutionale a Romaniei de a admite sesizarea privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. “Decizia Curții Constituționale este revoltatoare. Suntem dezamagiți, comunitatea noastra este…

- UPDATE: Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. „Parlamentul nu poate sa dea legi cu caracter individual care sa produca efecte pentru o singura persoana…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei a dat, luni, raport de adoptare la modificarile aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, textele fiind reformulate in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, informeaza Agerpres. S-au inregistrat 12 voturi “pentru” si sase “impotriva”.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, care prevede ca judecatorii acestei instante sunt numiti cu "votul majoritatii membrilor prezenti". "Fiecare Camera a Parlamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea care prevede ca fiecare Camera a Parlamentului numeste, in calitate de membru al Curtii Constitutionale, persoana care a intrunit votul majoritatii membrilor prezenti.

- Va prezentam textul integral al cererii: "Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului are ca obiect modificarea unor prevederi referitoare la referendumul necesar a fi organizat in cadrul procedurii de revizuire a Constituției.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate in 29 martie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, au precizat joi pentru AGERPRES oficiali ai CCR. Iohannis a trimis…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara.

- CCR admite sesizarea presedintelui Iohannis: Alesii nu pot fi comercianti persoane fizice CCR a admis, marti, sesizarea presedintelui Iohannis cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor…

- "Cu privire la criticile de neconstitutionalitate privind art. I pct. 44 din lege, prin care se abroga art. 31 alin. (3) si (4) din Legea nr. 303/2004, Curtea constata ca acestea abroga dispozitiile legale referitoare la competenta Presedintelui Romaniei de a refuza o singura data numirea in functia…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute, pe 20 martie, sesizarea PNL si USR asupra modificarilor aduse Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. PNL si USR au sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR)…

- "In principal, considerentele asupra neconstitutionalitatii modificarilor adoptate privesc instituirea unui regim de superimunitate atribuit membrilor Curtii Constitutionale, care se afla in afara cadrului constitutional actual", se arata in sesizarea citata de Agerpres. Semnatarii sesizarii…

- PNL si USR au contestat, vineri, la Curtea Constitutionala legea care ofera superimunitate judecatorilor CCR, initiatorii afirmand ca Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei si ca judecatorii CCR ar fi perceputi drept "super-cetateni". „Partidul National…

- USR si PNL vor contesta la CCR modificarile aduse Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit carora judecatorii Curtii nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv si nici trimisi in judecata decat cu votul a doua treimi dintre ei, la propunerea…

- Steluța Cataniciu, intrebata care va fi parcursul celor trei legi ale Justiției (303, 304, 317/2004), dupa deciziile luate de CCR, a oferit urmatorul raspuns: "Cele trei legi ale Justiției – 303,304 și 317 - s-au aflat in control constituțional la Curtea Constituționala. Am vazut chiar ieri (n.r.…

- Senatul a adoptat o modificare la Legea de organizare a Curții Constituționale a Romaniei (CCR), astfel incat judecatorii care sunt numiți de catre Parlament sa fie votați de fiecare Camera.

- Senatul a adoptat o inițiativa legislativa prin care se modifica Legea de organizare a Curții Constituționale. Judecatorii CCR nu mai pot fi arestați sau trimiși in judecata decat cu aprobarea plenului Curții Constituționale și cu votul a doua treimi dintre judecatori.Legea a fost adoptata…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Proiectul de lege prin care se acorda o superimunitate judecatorilor Curtii Constitutionale, in sensul in care acestia nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv si nici trimisi in judecata decat cu votul a doua treimi dintre ei, se afla pe ordinea de zi a plenului Senatului de luni, for…

- Propunerea legislativa a deputatului minoritatilor sarbe, Adnagi Slavoliub, prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, va intra luni la votul final din Senat. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- In 23 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier…

- Parchetul General afirma ca, dupa o informare primita din partea sefei DNA, a sesizat inca din 20 septembrie 2017 Inspectia Judiciara in legatura cu instrumentarea dosarului Microsoft, in care pentru sapte ministri a fost dispusa clasarea cauzei. Procurorul general al Parchetului de pe langa…

- Legea anti-propaganda nu este una impotriva Rusiei, ci este pro-Moldova si vine sa secureze spatiul informational din tara noastra. Astfel premierul Pavel Filip a comentat declaratia Dumei Stat a Federatiei Ruse privind initiativa, aprobata de catre Parlamentul de la Chisinau.

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- CCR dezbate, joi, obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea si functionarea ANI, formulata de un numar de 51 deputati apartinand…

- ”Cred ca presedintele nu e foarte fericit de situatia in care am ajuns, dar cred ca presedintele Iohannis va respecta Constitutia si va numi premierul de la majoritate”, a afirmat Dragnea, intrebat daca nu se teme ca presedintele ar putea face desemnarea pentru noul premier de la alt partid.…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, transmite News.ro . Actiunea disciplinara a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unii ambasadori ai statelor europene acreditați la București, daca nu sunt rau intenționați atunci ei sufera de orbul gainii. Este o expresie romaneasca, pe care danșii au cum sa o ințeleaga intrucat, dupa cum au declarat, dispun de traducatori. Intamplator sau nu, ambasadorii…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.DOCUMENTUL poate fi consultat AICI "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei…

- "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au constituit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu…

- Parlamentul a respins joi, 21 decembrie, proiectul de lege de revizuire a Constitutiei propus de Guvern, ce prevede modificari la activitatea judecatorilor Curtii Constitutionale (CC). Proiectul de lege nu a adunat numarul necesar de voturi pentru modificarea Constitutiei (67 de voturi necesare).

- Judecatorii de la Inalta Culte de Casatie si Justitie au fost convocati joi, incepand cu ora 13,00, pentru a discuta in cadrul Sectiilor unite despre sesizarea Curtii Constitutionale in legatura cu modificarile aduse in Parlament Legilor Justitiei. Potrivit dispozitiilor articolului 25…