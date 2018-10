Curtea Constitutionala a Romaniei judeca pe 7 noiembrie sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii completelor de cinci judecatori, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Partile implicate in conflictul reclamat au avut termen de trimitere a punctelor de vedere pana marti, 16 octombrie. Curtea Constitutionala a fost sesizata pe 2 octombrie de catre premierul Viorica Dancila in legatura cu un conflict de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie…