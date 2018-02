Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale. „Dupa o sedinta maratonica, mai exact care a durat cam cat doua maratoane, am reusit sa ne pronuntam cu privire la Legea referitoare la Statutul magistratilor.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Sesizarile care vizeaza legile 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004, privind organizarea CSM, urmeaza sa fie dezbatute in data de 30 ianuarie in sedinta CCR. Este vorba despre sesizarile formulate de catre Curtea Suprema si de PNL.

- Curtea Constituționala (CCR) a declarat neconstituționale prevederi din Legea privind organizarea judiciara și a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justiției, respectiv Statutul magistraților și organizarea CSM. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca, mai exact, patru…

- Curtea Constitutionala s-a pronuntat ieri asupra sesizarilor de neconstitutionalitate depuse impotriva Legii de organizare judiciara. Sesizarile au fost admise partial, fiind respinse obiectiile legate de ...

- Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care spune ca are incredere ca sesizarile depuse la Curtea Constitutionala (CCR) vor fi admise, afirmand ca, altfel, “mare parte din reforma Justitiei facuta in anii 2004-2005 pentru a ne alatura Uniunii Europene” este anulata. “Avem incredere…

- Curtea Constitutionala dezbate astazi sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului Special pentru Investigarea Judecatorilor si Procurorilor. Magistratii considera ca…

- Judecatorii Curtii Constitutionale iau in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor,…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- „Acum cateva minute, USR a depus contestatie la Curtea Constitutionala pe cele trei legi ale Justitiei. Asteptam cu interes analiza acestor contestatii si decizia Curtii. USR a promis ca va folosi toate instrumentele legale si toate parghiile pe care le are la dispozitie pentru a incerca sa amane…

- USR a depus, luni, la Curtea Constitutionala, sesizarile in privinta proiectelor de modificare a legilor Justitiei, acestea fiind semnate de toti cei 27 de deputati ai partidului, 16 deputati PMP, patru independenti si trei deputati PNL.

- Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR au…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa sesizeze Curtea Constitutionala in ce priveste Legea privind organizarea judiciara, a doua lege adoptata de Parlament dupa cea privind Statutul Magistratilor.

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.DOCUMENTUL poate fi consultat AICI "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei…

- Adunarea generala a ICCJ a decis joi sa sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistraților. Decizia vine dupa ce Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor.

- Senatul a votat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care primeste competente pentru orice infractiuni savarsite de magistrati, ...

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat marți, 19 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 12 voturi „pentru” și 5 „impotriva”.Proiectul merge la votul final din plenul…

- Opozitia a încercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Basescu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor a fost adoptat…

- Protocoalele dintre instante devin informatii de interes public, cu exceptia celor care sunt prevazute de lege ca fiind nepublice, au decis, luni, parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei prin adoptarea unui amendament la proiectul Legii 303/2004 privind statutul magistratilor. "Informatiile…

- Liderul grupului senatorilor PMP, Dorin Badulescu, a anunțat luni ca vor lua parte la dezbaterile si la votul asupra modificarilor aduse Legii 303/2004 referitoare la statutul magistratilor. El a mai precizat ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE și UDMR vor sa promoveze aceasta lege „fara o dezbatere…

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE.Comisia…

- Sedinta Comisiei speciale pentru legile Justitiei a fost convocata, luni, la ora transmiterii acestei stiri, pentru a elabora Raportul la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, fiind devansata cu doua ore fata de ora anuntata initial.

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, discuta luni amendamentele depuse la cele trei legi ale justitiei in Senat, dupa ce acestea au fost adoptate in Camera Deputatilor. Discutia a inceput dupa ora 9 cu modificarile la Legea 303 - Statutul judecatorilor…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri seara, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, acesta urmand a fi trimis Senatului. Modificarile au fost adoptate cu 177 de voturi „pentru” si 79 de voturi „impotriva”. Anuntul rezultatului votului a fost primit cu aplauze…

- Plenul Camerei Deputatilor a inceput, miercuri, la ora transmiterii acestei stiri, dezbaterile privind modificarile propuse la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. PNL a solicitat, in debutul dezbaterilor, retrimiterea Raportului la Comisia speciala pentru legile justitiei, acuzand existenta…

- Plenul Camerei Deputaților voteaza miercuri la foc automat celelalte doua legi ale justiției - modificarile la Legile 304 - privind organizarea judiciara și 317 - privind organizarea CSM, dupa ce ședința a debutat cu modificarea regulamentului Camerei, contestata de parlamentarii

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR. Uniunea Salvati Romania a depus…

- CCR va dezbate miercuri sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni, potrivit unor surse.

- Uniunea Salvati Romania considera ca modificarile aduse legii privind organizarea judiciara in comisia speciala pe domeniul justitiei "submineaza independenta justitiei si intoarce Romania cu 15 ani in urma". Intr-un comunicat transmis marti Agerpres, USR sustine ca modificarea legii in sensul infiintarii…

- Comisia pentru legile justitiei a reluat luni dezbaterile privind propunerile de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, intentia fiind ca acestea sa fie finalizate in cursul zilei, pentru a se trece la dezbaterea Legii 317/2004 privind CSM. UPDATE 11.15: Comisia pentru legile justitiei…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a adoptat luni, cu 14 voturi ”pentru” si 5 voturi ”impotriva”, un raport de admitere pentru legea 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca actul normativ sa fie inaintat plenului Camerei Deputatilor.…

- Proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor intra miercuri la dezbatere si vot in plenul Camerei Deputatilor, prima camera sesizata, cu un raport din partea comisiei speciale parlamentare conduse de deputatul PSD Florin Iordache ce contine aproximativ…

- Comisia speciala privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, incepe luni sa lucreze pe modificarile la Legea 304 privind Organizarea judiciara, proiect care prevede infiintarea Directiei pentru Investigarea Infractiunilor Savarsite de Judecatori si Procurori in cadrul Parchetului…