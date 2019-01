Stiri pe aceeasi tema

- CCR va discutat pe 6 martie sesizarea depusa, joi, de presedintele Klaus Iohannis in legatura cu modificarea legii care interzice organizarea referendumului la aceea data cu desfasurarea alegerilor europarlamentare.

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 27 februarie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Luni, presedintele Klaus Iohannis…

- Termenul stabilit de CCR pentru discutarea sesizarii lui Klaus Iohannis privind OUG 96 care modifica acte normative in educatie, cercetare si sanatate este 30 ianuarie.Klaus Iohannis a sesizat, joi, CCR in legatura cu OUG 96/206 care modifica acte normative in domeniile educatiei, cercetarii,…

- CCR va discuta, pe 16 ianuarie, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra proiectului privind aprobarea OUG nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale au spus surse ale institutiei pentru MEDIAFAX.

- Judecatorii CCR au stabilit sa dezbata pe 19 decembrie sesizarea presedintelui Romaniei privind declasificarea unor documente.Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea, mentionand ca legea privind declasificarea unor documente contravine unor norma si principii constitutionale prin modul in…

- Curtea Constitutionala va dezbate pe 12 decembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse Legii 35/1997, prin care functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang cu functia de ministru, beneficiind in mod corespunzator de toate drepturile acestuia, printre care si pensie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea ordonantei de urgenta privind circulatia pe drumurile publice, care prevede ca masinile de politie cu radar trebuie presemnalizate. In sesizarea catre CCR, seful statului invoca neclaritatea…

- Curtea Constitutionala va dezbate, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu proiectul adoptat de Senat al deputatului PSD Catalin Radulescu care prevede ca starea de incompatibilitate si conflictul de interese sa fie prescrise dupa trei ani de la data savarsirii lor.