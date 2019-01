Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala va discuta miercuri sesizarea PNL și USR in legatura cu legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența nr. 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție, șoferi!…

- Mai mulți procurori din DNA Oradea au fost chemați la audieri, miercuri, la Secția pentru anchetarea magistraților din Parchetul General, in urma inregistrarii aparute in spațiul public in care se vorbește despre "liniștirea" judecatorilor, a declarat pentru Mediafax Adina Florea, procurorul-șef…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 16 ianuarie sesizarea PNL si USR privind legea de aprobare a OUG referitoare la infiintarea Sectiei de investigare a magistratilor, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. PNL si USR solicita CCR, in sesizarea de neconstitutionalitate…

- PNL și USR au sesizat, marți, Curtea Constituționala in legatura cu necostituționalitatea legii privind aprobarea Ordonanței de Urgența privind operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Opoziția a cerut instituției sa sesizeze și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

- Președintele CSM, Simona Marcu, susține, referitor la operaționalizarea Secției pentru investigarea infractiunilor din justitie, ca iși exprima convingerea ca va asigura protecție magistraților in ceea ce privește posibilele presiuni asupra lor. Recrutarea magistratilor exclude orice ingerinta exterioara,…