CCR, despre întrebările de la referendumul din 26 mai: Nu respectă recomandările Comisiei de la Veneţia Judecatorii mai arata ca "au existat mai multe ipoteze in cuprinsul intrebarilor, care ar fi impus o tratare distincta, conform acelorasi recomandari."



Detaliile apar in motivarea deciziei CCR de validare a rezultatelor referendumului din 26 mai 2019.



Intrebarile si rezultatele



- 85,91% dintre voturile valabil exprimate sunt pentru raspunsul "DA" la intrebarea "Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?"



- 86,18% pentru raspunsul "DA" la intrebarea "Sunteti de acord cu interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor

