Declasificarea informatiilor secrete de stat se poate realiza doar prin hotarare a Guvernului, a explicat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea deciziei prin care a admis sesizarile in legatura cu Legea privind declasificarea unor documente.



Pe 30 ianuarie, CCR a admis sesizarile PNL, USR, ICCJ si a presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu Legea privind declasificarea unor documente si a stabilit ca actul normativ este neconstitutional in ansamblul sau.



"Curtea constata ca declasificarea informatiilor secrete de stat se poate realiza doar prin hotarare…