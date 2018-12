Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, joi, o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei.Curtea Constituționala, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat ca sintagma „ori…

- Curtea Constitutionala a decis, joi, ca este neconstitutionala sintagma "ori altor asemenea interese ale tarii", cuprinsa in dispozitiile art. 3, lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei. Potrivit unui comunicat al CCR, Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere…

- In ziua de 6 decembrie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere excepția de neconstituționalitate a sintagmei „ori altor asemenea interese ale tarii" cuprinsa in dispozitiile art.3 lit.f) din Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei si a celor ale art.4 alin.(2) din…

- Controversata lege propusa de ministrul italian de interne Matteo Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga, care, printre altele, introduce restrictii pentru solicitantii de azil si extinde posibilitatile de a retrage protectia acestora, a fost aprobata si de Camera Deputatilor dupa ce…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la conferinta "Minoritatile nationale din Romania dupa 1945" de la Targu Mures, ca majoritatea ar trebui sa spuna public de ce considera si acum ca maghiarii din Transilvania ar fi un factor de risc pentru securitatea nationala. "Sa vorbim despre…

- Dispozițiile articolulului sunt: „Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza: a) cu 15 ani, in situatia…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Marilen Pirtea, a lansat un semnal de alarma: Romania este scena principala a unuia dintre cele mai grave fenomene sociale din Europa, care genereaza riscuri la securitatea naționala.

- Semnalul Bancii Naționale a Romaniei privind vulnerabilitatea țarii in contextul scaderii demografice accentuate necesita mare atenție, considera vicepreședintele Camerei Deputaților, Marilen Pirtea, Coordonator al Comisiei de Educație din PNL. „Hemoragia forței de munca duce Romania pe primul…