Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Ifrim, la data faptelor sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru santaj si cumparare de influenta. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus extinderea urmaririi penale fata de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savarsirea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat,…

- Dupa o ancheta de sapte ani, care a inclus mai multe expertize de specialitate, cu medici de renume care si-au asumat pareri avizate, concluzia procurorilor a fost ca medicul trebuie trimis in judecata. Pacientul a murit din cauza contaminarii plagii produse prin operatie, intra sau imediat postoperator,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus zilele trecute trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: POP FELICIA ELENA, directoare de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul M.R.P. , pentru savarsirea infractiunii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: DAN ROMULUS SERBAN, la data faptelor presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), sub aspectul savarsirii…

- Biroul de Informare și Relații Publice a intocmit o sinteza (partea a III-a) a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție in luna decembrie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa, avand ca obiect folosirea nelegala de fonduri europene legate de activitați…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL, fost membru PMP și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita, a anuntat luni DNA. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate…

- Iata ce spun procurorii DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:ANTON MARIN, la data faptei secretar de stat și…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: ANTON MARIN, la data faptei secretar de stat si de vicepresedinte al Consiliului Tehnico Economic…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: ANTON MARIN, la data faptei secretar de stat și de vicepreședinte al Consiliului Tehnico…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice și a doua societați comerciale in legatura cu infracțiuni de obținere nelegala de fonduri europene (pentru construirea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice si a doua societati comerciale in legatura cu infractiuni de obtinere nelegala de fonduri europene (pentru construirea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: FRATICA DRAGOMIR FLORIN, la data faptelor primar al comunei Bradu, judetul Arges, pentru savarsirea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: STANCIU NICOLAE, judecator, la data faptelor presedinte al Curtii de Apel Constanta, pentru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca protestele indreptate impotriva noilor legi ale Justiției sunt menite sa favorizeze situația ca legile sa fie elaborate de un ”nucleu mic” de ONG-iști care au legaturi cu serviciile secrete, cu diverși procurori și cu președintele…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor inculpați, dupa ce s-a descoperit ca cereau bani pentru asigurarea unor locuri calduțe și bine platite, fie in primarii, in parlament ori in instituții publice. Aceștia sunt deputatul…

- Plenul Senatului a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 81 voturi „pentru“ (PSD, ALDE, UDMR) si 28 voturi ”impotriva” (PNL, USR), proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara…

- De asemenea, se pregatește și un protest pe roți. Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Printre cele mai importante modificari…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție i-au trimis in judecata, in stare de libertate, pe fostul ministru Elena Udrea și pe omul de afaceri Dan Andronic, jurnalist al unei publicații centrale, pentru trafic de influența și spalare a banilor, respectiv marturie…

- Ion Tincu, la data faptelor director al Directiei Generale de Politie Locala Bucuresti, si alti patru sefi de servicii din cadrul acestei institutii au fost trimisi in judecata miercuri de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA transmis…

- Sorin-Gabriel Strutinsky (50 de ani) a fost trimis astazi in judecata de procurorii DNA pentru complicitate la luare de mita in forma continuata si trafic de influenta. In acelasi dosar, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Constanta, Danut Capatina, este judecat…

- Parchetul General vine cu noi informatii cu privire la stadiul Dosarului Revolutiei. Procurorii militari au facut noi precizari privind stadiul cercetarilor si sustin ca au descoperit faptul ca au fost alterate probe importante dupa anul 1989. Mai mult, urmeaza sa fie audiate mai multe persoane care…

- Plenul Camerei Deputatilor a dat miercuri vot favorabil, pe articole, proiectului de modificare a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza raportului adoptat cu o zi in urma de comisia speciala pentru legile Justitiei, votul final urmand sa fie dat tot miercuri. Deputatii…

- PSD a pus la cale o adevarata strategie pentru a bloca orice tentativa a Opoziției și pentru a trece prin plenul Camerei Deputaților celelalte doua proiecte din pachetul de legi ale justiției: cea privind organizarea judiciara și cea care se refera la organizarea și funcționarea CSM la pachet…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Iosif Marian Grijincu (22 de ani), din municipiul Radauti, a fost invitat la sediul Politiei din localitate, pentru a i se aduce la cunostinta faptul ca instanta de judecata i-a prelungit controlul judiciar intr-unul dintre dosarele in care este cercetat pentru trafic…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a adoptat luni, cu 14 voturi ”pentru” si 5 voturi ”impotriva”, un raport de admitere pentru legea 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca actul normativ sa fie inaintat plenului Camerei Deputatilor.…

- Ghena, presedintele CSM, despre infiintarea sectiei de investigare a magistratilor: Nu este necesara Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, a declarat, vineri, ca membrii Consiliului nu sunt de acord cu infiintarea sectiei de investigare a unor infractiuni din Justitie,…

- Secția speciala care ii va ancheta pe magistrați nu este necesara și nu are o justificare, spune președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena. De altfel, CSM a avizat negativ aceasta prevedere, adoptata ieri de comisia speciala pentru legile justiției din Parlament.

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției a decis, joi, inființarea Secției de investigare a unor infracțiuni din Justiție in cadrul Parchetului General. "În cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție se înființeaza…

- Deputatul USR Catalin Drula a dezvaluit cum a decurs votul cu privire la aceste amendamente. „Ce subiecte mai discutam la propunerea deputaților PSD in Comisia de Transporturi: - procurorii sa nu mai aiba voie sa foloseasca girofare cand merg la o intervenție (pe asta au și votat-o) - de ce posesorii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 noiembrie 2017, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, ofițer de poliție in cadrul I.G.P.R – Direcția de Investigare…

- Proiectul de lege al Guvernului privind infiintarea Avocatului Copilului, ca structura in cadrul institutiei Avocatului Poporului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului, a fost adoptat marti de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 14 noiembrie 2017, a inculpatului IFRIM IONUȚ, șef al Sectorului poliției de frontiera…

- Seful Sectorului politiei de frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, este urmarit penal sub control judiciar de procurori Directiei Nationale Anticoruptie pentru santaj si cumparare de influenta, informeaza marti DNA.* Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere…

- Procurorii DNA ancheteaza, pornind de la o sesizare OLAF; toata preluarea firmei TelDrum sub controlul lui Liviu Dragnea. Este cel mai greu dosar pentru ca ancheteaza chiar mina de aur a clanului Dragnea, firma prin care liderul infractor al PSD si-a procurat cea mai mare parte din avere. Totul a pornit…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspecții: DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, președintele Consiliului Județea...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s a prezentat astazi la DNA dupa ce a fost acuzat de mai multe fapte comise pe vremea cand conducea Consiliul Judetean Teleorman. In acelasi dosar, sunt urmariti penal doi apropiati ai lui Dragnea, Marian Fiscuci si Petre Pitis.Procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 noiembrie 2017, a inculpaților: LAZAR PETRIȘOR, reprezentant legal al…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 noiembrie 2017, a inculpaților:LAZAR PETRIȘOR, reprezentant…

- In iunie 2017, DNA a sesizat Parchetul General cu privire la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare, constand in producerea sau ticluirea de probe nereale in scopul de a dovedi existenta unei fapte prevazute de legea penala ori savarsirea acesteia de catre o anumita persoana,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus extinderea cercetarilor, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 6 noiembrie 2017, a 16 inculpati, reprezentanti ai unor firme de servicii medicale…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției l-au trimis in judecata, sub control judiciar, Alexandru George Popescu, avocat in Baroul București, pe care il acuza de trafic de influența. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Curtea de Apel București procurorii DNA arata ca in cursul…

- Polițistul BCCO reținut de procurorii DIICOT pentru favorizarea faptuitorului le-a spus acestora ca nu se face vinovat de acuzațiile aduse și a explicat la audieri de ce nu a anunțat procurorii despre talharia despre care aflase de la cel cu care discuta, membrul clanului maneliștilor, Bogdan Oanea…

- Procurorii din CSM au aprobat, partial, raportul intocmit de Inspectia Judiciara dupa control efectuat la DNA. Documentul urmeaza sa fie trimis la Ministerul Justitiei, iar ministrul va lua o decizie asupra mentinerii sau revocarii conducerii directiei. Potrivit reprezentantilor CSM, la votul asupra…

- Traian Basescu a vorbit, vineri, la Timisoara, despre conditiile in care partidul pe care-l conduce va sustine in Parlament modificarea Legilor Justitiei. Astfel, fostul presedinte al Romaniei a afirmat ca PMP considera ca Inspectia Judiciara ar trebui scoasa din CSM si sa functioneze ca…

- Traian Basescu a vorbit, vineri, la Timisoara, despre conditiile in care partidul pe care-l conduce va sustine in Parlament modificarea Legilor Justitiei. Astfel, fostul presedinte al Romaniei a afirmat ca PMP considera ca Inspectia Judiciara ar trebui scoasa din CSM si sa functioneze ca o…

- In momentul de fata, Legea 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor prevede ca presedintele ICCJ, vicepresedintii si sefii de sectie sunt numiti de catre presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, iar seful statului nu poate refuza propunerile CSM…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie miercuri actiunea disciplinara promovata de Inspectia Judiciara cu privire la procurorii DNA Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu.Pe 6 septembrie, Inspectia Judiciara…