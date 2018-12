Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a deschis sedinta de Guvern de joi anuntand ca a depus la Curtea Constitutionala a Romaniei sesizarea pe numele lui Klaus Iohannis pentru refuzul de a-i numi pe Mircea Draghici si Lia Olguta Vasilescu la Ministerul Transporturilor, respectiv la Ministerul Dezvoltarii.

- Liderii PSD se vor reuni azi in sedinta Biroului Permanent (BPN), de la ora 13.00, pentru a discuta despre refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a-i numi pe Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici la Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Transporturilor. Potrivit unor surse politice, Liviu Dragnea…

- "Nu am discutat personal cu dansul, am discutat cu colegii si exista toate premizele ca in aceasta dimineata cel putin domnul Sova sa limpezeasca pe partea de Minister al Transporturilor aceasta dilema daca avem in aceasta zi posibilitatea sa instalam un nou ministru la Transporturi indiferent de…

- Liderii PSD s-au reunit marti seara intr-o sedinta a Biroului Politic National al PSD, dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o numi pe Lia Olguta Vasilescu la Ministerul Transporturilor si pe Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii. La sedinta a luat parte si premierul Viorica Dancila. Social-democratii…

- Klaus Iohannis i-a lasat in ofsaid pe cei de la PSD, cand a semnat decretul de revocare din funcția de ministru al Muncii ce o viza pe Lia Olguța Vasilescu, dar a refuzat sa il semneze pe cel prin care ar fi fost numita la Ministerul Transporturilor.Liderii social-democrați, in frunte cu Liviu…

- Lia Olguta Vasilescu este nominalizata la Ministerul Dezvoltarii, iar Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor, scrie Romania TV. Amintim ca, liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o intalnire cu mai multi sefi de organizatii din PSD. Sedinta tensionata vine dupa ce, astazi, presedintele Klaus Iohannis…

- Liderii PSD s-au reunit marți seara intr-o ședința a Biroului Politic Național al PSD, la care ia parte și premierul Viorica Dancila, dupa refuzul președintelui Klaus Iohannis de a o numi pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Transporturilor și pe Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii.