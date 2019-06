Curtea Constituționala a respins sesizarea PNL și USR pe proiectul legislativ initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR, a spus ca deciziile CCR se respecta, nu se comenteaza.

„Nu avem nicio temere. Dați-mi voie sa nu comentez in legatura cu consecințele (c.n. repatrierii aurului in Romania). Eu am vrut sa fac o remarca legata de lege. Punctul nostru de vedere nu a fost niciodata legat de faptul…