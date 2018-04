Stiri pe aceeasi tema

Infiintarea comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, si a modului in care acesta ar fi implicat institutia in activitati care exced cadrul legal de functionare este neconstitutionala, a decis, marti, Curtea Constitutionala

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, marti, sesizarile PNL si USR privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), au informat, pentru Agerpres, surse din CCR.

Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, marti, asupra sesizarii PNL privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, si a modului in care acesta ar fi implicat institutia in activitati care exced cadrul legal de functionare

Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aporbat in 20 februarie, cu 225 de voturi "pentru" si 106 voturi "impotriva", infiintarea Comisiei parlamentare de anchetare a activitatii Serviciului de Protectie si Paza. Obiectivele acestei comisii sunt urmatoarele: identificarea procedurilor

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute marti sesizarea privind infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen - dosare in pronuntare

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea PNL privind infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla sesizarea de neconstitutionalitate

Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahontu, s-a intruni, marti, intr-o prima sedinta, senatorul PSD Ion Daniel Butunoi fiind desemnat presedintele comisiei. Acesta a declarat, marti, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat in Comisia de ancheta a SPP

Prima ședința a comisiei speciale pentru șeful SPP a avut loc, marți. Senatorul PSD Daniel Butunoiu a fost ales președinte al comisiei de ancheta care va cerceta activitatea directorului Serviciului, Lucian Pahonțu. Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP Lucian Pahontu

Comisia de ancheta pentru activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, a avut marti, 27 februarie, prima sedinta de la infiintare. Membrii comisiei au ales conducere acesteia.Presedinte va fi senatorul PSD Ionel Daniel Butunoi, vicepresedinte va fi deputatul PNL Victor Paul Dobre, iar secretar

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va discuta pe 14 martie sesizarea PNL privind infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), au declarat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Liberalii au contestat, joi, hotararea Parlamentului privind constituirea

Curtea Constituționala a stabilit termenul pentru judecarea sesizarii PNL pe tema inființarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru SPP. Hotararea votata marți de Parlament va ajunge pe masa judecatorilor constituționali in data de 14 martie.Liberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala

PNL contesta la Curtea Constitutionala ancheta vizand activitatea SPP. Liberalii au contestat joi, 22 februarie, la Curtea Constitutionala hotarârea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale de ancheta pentru verificarea activitatii directorului Serviciului de Protectie si Paza

- PNL a atacat, joi, la CCR Hotararea Parlamentului privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahontu, afirmand ca obiectivele anchetei intra in competenta CSAT si a presedintelui Romaniei.

Liberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta care verifica activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian-Silvan Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia

PNL a sesizat Curtea Constitutionala impotriva deciziei de marti a Parlamentului cu privire la infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia

Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a aprobat, ieri, infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru „verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced

- USR a precizat, marti, ca va ataca la CCR hotararea prin care se infiinteaza Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii sefului SPP, motivand ca se incalca atributiile Comisiilor pentru aparare din Parlament.

Parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE si PMP au fost desemnati pentru a face parte din Comisia de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, informeaza Agerpres.ro. Ca membri in aceasta comisie, PSD i a propus pe senatorii Ionel Daniel Butunoi si

Senatul si Camera Deputatilor au dat, marti, vot favorabil hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care

Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, cu 225 de voturi „pentru" si 106 voturi „impotriva", proiectului de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta referitoare la verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahonțu. Potrivit proiectului de hotarare, aceasta comisie

Parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE si PMP au fost desemnati pentru a face parte din Comisia de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu.

Plenul reunit al Parlamentului a votat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri

Plenul Comun al Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni marti la ora 14:00 pentru un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului SPP, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in

Birourile Permanente Reunite ale celor doua Camere au discutat, joi, despre inființarea comisiei de ancheta parlamentara „pentru verificarea activitații directorului SPP" și a „modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția in activitați care exced cadrului legal de funcționare".

Conducerea parlamentului a adoptat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri

Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta ca principalul punct de pe ordinea de zi a sedintei va fi infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu."Am decis impreuna cu domnul presedinte Tariceanu sa convocam Biroul

Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in sedinta, joi, si au ca punct principal pe ordinea de zi infiintarea Comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, informeaza news.ro.Liderul PSD

Comisia de Aparare din Senat se intruneste de la ora 12.30. Liviu Dragnea a declarat, la finalul lunii ianuarie, la Antena 3, ca mai multi colegi din PSD l-au avertizat ca seful SPP, Lucian Pahontu, a fost "implicat mai mult decat era cazul" in Guvernul Tudose. Dragnea a sustinut ca Pahontu i-ar

Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul

Cred ca nu avem cum sa evitam o comisie de ancheta parlamentara in privinta activitatii Serviciului de Protectie si Paza, a declarat ieri Liviu Dragnea, liderul PSD sustinand ca „lucrurile sunt mai grave decat banuim noi". „Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara", a spus Dragnea

Președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut, luni, de noul președinte al Comisiei, Marcel

Liberalul Marcel Vela, presedintele Comisiei de aparare din Senat, l-a invitat pe liderul PSD Liviu Dragnea in comisie pentru a prezenta acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). El a transmis ca, in functie de dovezile aduse, ar putea fi audiat in Comisie si Lucian Pahontu, seful

Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo

Un ofițer al Serviciului de Protecție și Paza a dezvaluit, duminica seara, la Antena 3, ca procurorul general Augustin Lazar și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au folosit deseori bazinul de inot al instituției conduse de Lucian Pahonțu, deși cadrele SPP nu au acces acolo. Ofițerul SPP a dezvaluit, sub

Noul presedinte al Comisiei pentru Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri, ca in prezent nu exista elemente constitutive pentru a-l audia pe seful SPP, Lucian Pahontu. „Nu avem in acest moment elemente constitutive pentru o astfel de audiere", a sustinut Vela pentru Mediafax. Liderul

Declarațiile de avere și de interese din 2013 ale șefului Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Silvan Pahonțu, au fost scoase la lumina abia in 2018. Și asta, in