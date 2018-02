Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei nu poate refuza revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, potrivit legislației in vigoare. Legea 303/2004 nu prevede posibilitatea refuzului președintelui de a revoca un procuror-șef, ci doar refuzul de a numi. Șeful statului doar ia act de propunerea…

- Fostul director al DRDP Cluj a pierdut definitiv procesul cu ANI Fostul director al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj, Eugen Cecan, a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI), in urma unei sentinte a instantei supreme. Agentia Nationala de Integritate…

- Activistul civic, Victor Chironda, propune cateva modificari la Legea cu privire la Statutul Municipiului Chișinau. Potrivit acestuia, primarul Municipiului trebuie sa devina și președintele Consiliului Municipal, iar orașul trebuie sa aiba un City Manager.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). ‘Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004 privind organizarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, informeaza agerpres.ro. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Judecatorul Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curtii de Apel Constanta, a formulat o cerere de stramutare a dosarului penal la o instanta de acelasi grad si competenta, dar dintr-un alt judet.

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- CCR admite sesizarea privind Legea administratiei publice locale Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Curtea Constitutionala a admis astazi sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Luna trecuta,…

- „In ultimele sase luni, niciun reprezentant al grefierilor nu s-a adresat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Abia ieri (luni, n.r.), ulterior invitatiei publice a ministerului la dialog, ne-au transmis si noua comunicatul de presa remis dumneavoastra. Le adresam, din nou, invitatia la dialog,…

- Astfel, președintele Klaus Iohannis, are din luna ianuarie a anului 2018, o indemnizație neta de 13338 de lei. Salariu președintelui a avut fluctuații in ultima perioada. Astfel, in luna iunie a anului 2017, președintele Romaniei avea un salariu de 15108 lei iar in in luna iulie 12204 lei. …

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media cu privire la conduita procurorului Bucurica Radu George din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita, precum si plangerile inregistrate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cursul lunii ianuarie 2018, Biroul de informare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. CCR a stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși in judecata…

- Curtea Constitutionala a Romaniei reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, informeaza Agerpres. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta, seful statului…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta,…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in sedinta din 10 ianuarie, numirea lui Augustin Florin Hagiu in functia de administrator provizoriu la societatea Posta Romana Broker de Asigurare SRL, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de ASF. Augustin Hagiu este presedintele…

- Redam in continuare replica Primariei Municipiului Arad „Cuantumul impozitelor și taxelor locale se stabilesc anual, prin hotarare a consiliului local, in condițiile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare. Cu privire la modul de stabilire…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie, politistii argeseni au actionat conform Planului de actiune national ,,Foc de artificii”. In urma activitatilor din aceasta perioada au fost aplicate sanctiuni in valoare totala de 45.000 de lei, au fost confiscate peste 300 de kilograme de produse pirotehnice…

- Liberalii au depus, astazi, la Curtea Constitutionala a Romaniei CSM sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317 2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor.Potrivit unui comunicat,…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale, informeaza Mediafax. Proiectul a fost pus in accord…

- Anul 2017 nu a fost nici pe departe unul al pacii sociale, revendicari si nemultumiri venind dinspre majoritatea sindicatelor. Marsurile si mitingurile de protest la adresa Legii salarizarii sau a modificarilor la Codul Fiscal s-au intetit in special dupa a doua jumatate a anului. Sindicatele…

- Localurile din Centrul Istoric al Capitalei vor avea posibilitatea sa amenajeze terase pe strazile din aceasta zona pe tot parcursul anului, potrivit unui proiect aprobat, marti, in sedinta Consiliului General a Municipiului Bucuresti (CGMB). Potrivit proiectului, comerciantii din Centrul Istoric au…

- Comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor justitiei a adoptat, luni, un amendament la legea privind statutul magistratilor care prevede ca presedintele Romaniei poate refuza, motivat, o singura data numirea sefilor Parchetului General, DNA si DIICOT. Amendamentul a fost propus de senatorul…

- Intre cele 30 de amendamente depuse la Statutul magistraților (Legea 303/2004), senatorul Șerban Nicolae propune și abrogarea unei prevederi care “taie” din atribuțiile președintelui, la numirea procurorilor -șefi. Astfel, senatorul propune ca șeful statului sa nu mai poata refuza (nici macar o singura…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 23 ianuarie, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, informeaza agerpres.ro. Seful statului a transmis saptamana trecuta…

- Plenul Senatul a armonizat luni cu decizia CCR propunerea legislativa prin care se stabileste ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sesizat CCR, pe luni, in legatura cu Legea privind statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni. Seful statului argumenteaza…

