Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberal a mai spus, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ca inclusiv Codul penal si Codul de procedura penala trebuie sa fie puse in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia, dar si cu deciziile Curtii Constitutionale. 'Am luat decizia de a initia un proiect de lege de modificare…

- "Deocamdata nu am primit-o (motivarea Curtii Constitutionale la Codul de procedura penala - n.r.). Trebuie vazut daca articolele respective au fost declarate neconstitutionale pe fond sau pe forma, pentru ca, daca au fost declarate neconstitutionale pe forma inseamna ca instanta constitutionala ne…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca trebuie vazut daca articolele din Codul de procedura penala au fost declarate neconstitutionale pe fond sau pe forma de catre Curtea Constitutionala, sustinand ca acest lucru schimba discutia din spatiul public. "Deocamdata nu am…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, vineri, sesizarile transmise de Inalta Curte de Casatie si Justitie, de PNL si USR, precum si de presedintele Klaus Iohannis, in legatura cu proiectul...

- Codul de procedura penala este partial neconstitutional, a decis vineri Curtea Constitutionala a Romaniei. Astfel, judecatorii CCR au admis o parte dintre sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, ICCJ si a unor partide din...

- In ziua de 12 octombrie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constituție și al art.11 alin.(1) lit.A.a) și art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit joi ca sunt neconstitutionale dispozitiile articolului din Codul de procedura penala care prevede ca hotararile pronuntate in urma admiterii acordului de recunoastere a vinovatiei nu pot fi atacate cu recurs in casatie.Potrivit unui comunicat al…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit joi ca sunt neconstitutionale dispozitiile articolului din Codul de procedura penala care prevede ca hotararile pronuntate in urma admiterii acordului de recunoastere a vinovatiei nu pot fi atacate cu recurs in casatie. Potrivit unui comunicat…