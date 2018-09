Stiri pe aceeasi tema

- Conform initiativei legislative, semnata de 60 de parlamentari liberali, "CCR verifica, din oficiu si de indata, indeplinirea criteriilor privind constitutionalitatea urgentei invocate pentru emiterea ordonantei de urgenta, anterior depunerii acesteia la Camera parlamentara competenta si transmiterii…

- Partidul Național Liberal a depus astazi, la Parlament, propunerea legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.Tudorel Toader iese la rampa dupa intalnirea cu Liviu Dragnea și vorbește despre remaniere: 'Mi-ar fi…

- Uniunea Salvati Romania (USR) precizeaza ca prin decizia cu privire la modificarile aduse Legii privind Statutul judecatorilor si procurorilor, Curtea Constitutionala a ignorat recomandarile Comisiei de la Venetia, USR anuntand totodata ca va initia in procedura de urgenta modificarea legilor justitiei…

- Curtea Constitutionala a amanat joi dezbaterea sesizarilor opozitiei si presedintelui Iohannis referitoare la Codul administrativ, adoptat in iulie si care prevede, intre altele, acordarea de pensii speciale alesilor locali. Pe ordinea de zi a sedintei Curtii Constitutionale de joi a figurat Obiectia…

- Am putea avea doua zile de vot, la referendumul pentru familia tradiționala. Motivul il constituie faptul ca exista riscul ca referendumul sa nu atinga pragul minim de 30% prezența la vot, adica in jur de 5 milioane și jumatate de romani care sa iși exprime opțiunea in privința casatoriei dintre un…

- Parlamentarii au intrat, de vineri, oficial in vacanta, iar "revolutia fiscala" ramane la stadiul de ordonanta de urgenta, oamenii de afaceri fiind tinuti in continuare in incertitudine. S-au implinit sapte luni de cand OUG 79/2017 zace in Parlament, iar alesii nu au fost interesati sa voteze…

- Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție au sesizat, joi, Curtea Constituționala a Romaniei pentru a se pronunța asupra constituționalitații unor prevederi din Legea de modificare a Codului Penal. “Joi, 5 iulie 2018, judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție s-au constituit in Secții…

- Sesiunea parlamentara ordinara s-a incheiat in 30 iunie. Decizia convocarii Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara in perioada 2 - 19 iulie a fost luata de Biroul permanent. Conform regulamentului, Camera Deputatilor se intruneste si in sesiuni extraordinare la cererea presedintelui Romaniei,…