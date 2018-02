Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical (BNS) anunta, joi, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat ce doreste sa isi recapete in instanta pierderile salariale suferite incepand cu 1 ianuarie. Potrivit celor mai recente estimari ale BNS, intre 30 000 si 50 000 de…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat miercuri in dezbatere publica proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania. Prin prezentul proiect de act normativ se are in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus miercuri dezbaterii publice proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania.Prin proiectul de act normativ se au in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate de voturi.…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat, marti, ca Legea pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor este, in ansamblul sau, constitutionala in raport cu criticile formulate. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Documentul a fost…

- I. In ziua de 23 ianuarie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Abrogarea suspendarii raportului de serviciu in cazul trimiterii in judecata a functionarilor publici creeaza un privilegiu si poate afecta activitatea si imaginea publica a autoritatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei.Redam textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu TariceanuPresedintele Senatului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33 2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22 2009…

- - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea OUG 67/2017 pentru modificarea si completarea OG 39/2005 referitoare la cinematografie. Pe 20 decembrie 2017, Camera Deputatilor a aprobat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind aprobarea OUG 67/2017…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cea care practic le dadea voie administratiilor publice locale sa finanteze activitatile sportive…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 4 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniile educației, cercetarii, formarii…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Presedintia precizeaza intr-un comunicat ca pe 27 decembrie 2017 Parlamentul i-a transmis, in vederea promulgarii, legea privind aprobarea actului normativ. "In opinia noastra, atat in cadrul dezbaterii initiale, cat si in cadrul reexaminarii, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta…

- Iata sesizarea de neconstituționalitate transmisa de PNL catre CCR: SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului (PL-x nr. 240/2017), adoptata de catre Camera Deputaților…

- PNL a contestat la Curtea Constitutionala modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat vineri senatorul liberal Iulia Scantei. "PNL a inregistrat astazi la Curtea Constitutionala o sesizare privind viciile de neconstitutionalitate ale legii a modificare a Legii 304/2004.”,…

- Dispozitiile legale care limiteaza, in cazul cadrelor militare, acordarea dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 7 ani, sunt neconstitutionale, considera Avocatul Poporului, care a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate in acest…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileşte un plafon maxim al cuantumului…

- Avocatul Poporului (AP) sesizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu exceptia de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 80/1995 referitoare la statutul cadrelor militare si Ordonanta de urgenta a Guvernului (OUG) nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 18 decembrie, urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207 2015 privind Codul de procedura fiscala; Decret pentru promulgarea…

- Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului la nivelul de 8.500 de lei, luandu-se ca model cel mai mare cuantum aplicat in statele membre ale Uniunii Europene, cu mentinerea actualului mod de stabilire a dreptului, precum si a cuantumului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 11 decembrie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri…

- Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 1/2017 prevede ca pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse se constituie fondul presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, in aceasta dimineata, doua noi decrete. Este vorba despre decretul promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri…

- Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2017, Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. I pct. 6 si cele ale art. II din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2015…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea OUG 32/2015 privind infiintarea garzilor forestiere. Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie…

- - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internaționala in materie penala; - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut…

- Iata anunțul Administrației Prezidențiale: ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 27 noiembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru realizarea ”Capabilitații de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esențial…

- Lista normativelor este urmatoarea: - Ordonanta nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 06 ianuarie 2017, cu 60 de articole modificate/completate; - Legea nr. 2/2017 pentru…

- Revolutie fiscala din doua-n doua zile. Peste 200 de articole, schimbate in 11 luni Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) a prezentat, marti, o sinteza potrivit careia in perioada ianuarie-noiembrie 2017 un numar de 261 de articole din Codul Fiscal au fost modificate…

- Guvernul a aprobat peste noapte o ordonanta de urgenta prin care devine obligatorie initierea negocierii colective pentru toate categoriile de angajatori, incepand din 20 noiembrie, pana in 20 decembrie 2017. Ordonanta vine in completarea faimoasei Revolutii Fiscale. 0 0 0 0 0 0 “Avand…