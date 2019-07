CCR: Aprecierea oportunităţii măsurilor de amnistie şi graţiere colectivă ori individuală revine Parlamentului, respectiv preşedintelui Aprecierea oportunitatii masurilor de amnistie si gratiere colectiva ori individuala revine Parlamentului, respectiv presedintelui Romaniei si nu poate fi impusa o interdictie generala de acordare a acestora in privinta anumitor infractiuni, se arata intr-un comunicat de presa al CCR transmis joi.



Plenul CCR a luat in dezbatere joi propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei initiata de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, PNL, PMP si PRO Europa. De asemenea, CCR a dezbatut propunerea legislativa pentru revizuirea Legii fundamentale initiata de deputati apartinand…

