Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Judecatorilor din Romania atrage atentia ca 2000 de oameni vor pleca imediat din sistem, inclusiv 90% din judecatorii Inaltei Curti, iar alti 2000 in urmatorii cinci ani, din cauza modificarilor aduse legilor justitiei.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). ‘Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004 privind organizarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres. “Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de CCR. Legea 317 este cea de-a treia si ultima din pachetul legilor Justitiei.

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor: Mirela…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit informatiilor…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca modificarile aduse legilor justitiei "imping mai multa responsabilitate la CSM" si "consolideaza sistemul justitiei", el calificand drept "o manipulare" afirmatiile lansate in spatiul public potrivit carora prin…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca modificarile aduse legilor justitiei "imping mai multa responsabilitate la CSM" si "consolideaza sistemul justitiei", el calificand drept "o manipulare" afirmatiile lansate in spatiul public potrivit carora prin aceste schimbari "se ia din independenta…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a dezbatut miercuri modificarile aduse legilor justitiei din Romania. Europarlamentarii romani membri ai PSD si ALDE au incercat sa explice ca lupta anticoruptie de la noi din tara este, de fapt, un abuz impotriva cetatenilor. Europenii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Tot astazi, Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata…

- CCR cere clarificari la modificarile aduse statutului magistratilor Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala a admis o parte din sesizarile privind modificarile la Statutul Magistratilor operate în Parlament, cerând re-definirea "erorii judiciare", "relei…

- Plenul Curtii Constitutionale a României (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, mai multe obiectii de neconstitutionalitate formulate de Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR,…

- "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim! Eu am citit! Legile 303, 304 si 317, toate din 2004, au aproape 14 ani de cand sunt in vigoare. Cu minusurile si plusurile lor, acestea au fost legile prin care justitia si-a dobandit independenta in relatia cu politicul", a scris presedintele…

- Comisia Europeana urmareste “cu ingrijorare ” situatia din Romania si anunta ca va analiza in detaliu modificarile finale aduse legilor justitiei. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia…

- Legile Justitiei, cele care i-au scos pe romani in strada in weekend, intra marți in discutia Curtii Constitutionale. Despre decizia asteptata de la aceasta institutie, procurorul general Augustin Lazar spunea recent ca va fi una istorica. Modificarile aduse de Parlament Statutului magistratilor, Legii…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti.

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei, scrie HotNews.ro.

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei…

- Plenul Curtii Constitutionale a României (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Presedintele Consiliului National al Magistraturii din Polonia, Dariusz Zawistowski, a demisionat, explicand ca protesteaza astfel fata de modificarile aduse legilor justitiei de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la putere.

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- In privinta modificarilor aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, PNL a identificat vicii de neconstitutionalitate de natura a invalida proiectul de lege in ansamblul sau, atat in raport cu modalitatea de adoptare a acestuia, cat si in raport…

- Circa 100 de oameni s-au adunat sambata seara, 23 decembrie, la Monumentul Memorandistilor din centrul Clujului. Acesti au adus pancarte pe care scrie ”E clar! PSD distruge Romania!” si ”UDMR, tot ciuma rosie!”.

- Judecatorii uneia dintre cele mai aglomerate instante din Romania au hotarat sa puna robele in cui pana pe 29 decembrie, ca reactie la decizia parlamentarilor de a modifica statutul magistratului, Codul Penal si Codul de Procedura Penala fara consultarea corpului magistratilor.

- Senatul va acorda vot final, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), act normativ a carui dezbatere a inceput in sedinta plenului de miercuri.

- Vot final în Senat , în calitate de Camera decizionala, pe modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), act normativ a carui dezbatere a început în

- Senatorii au decis sa intrerupa dezbaterea in plen a proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a participa la sedinta plenului reunit. Plenul Senatului a decis ca dezbaterea Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM sa…

- Studentii Facultații de Drept de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi au protestat astazi, de la ora 13 la ora 14, pe scarile din fața amfiteatrului Paul Demetrescu fața de modificarea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala și a legilor justiției. Actiunea este o forma de solidarizare…

- Peste 1.000 de oameni protesteaza in seara zilei de marti, 19 decembrie, in centrul Timisoareifata de modificarile aduse legilor Justitiei. Protestatarii se indreapta spre Complexul Studentesc din Timisoara.

- Punctul de vedere al Asociatiei Studentilor in Drept cu privire la propunerile de modificare si completare a unor legi privind sistemul judiciar, a Codului penal, a Codului de procedura penala, a Legii nr. 176/2010 si a Legii nr. 78/2000 Avand in vedere ultimele initiative legislative de modificare…

- Activitatea Judecatoriei Deva va fi oprita, zilnic, timp de o ora, pana la sfarsitul anului, in semn de protest fata de modificarile preconizate sa fie aduse la legile justitiei, magistratii institutiei anuntand luni ca sustin actiunile declansate de colegii lor din tara si pozitia exprimata de presedintele…

- Cateva zeci de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Parlamentului fata de modificarile aduse legilor justitiei Manifestantii au venit cu steaguri ale Romaniei si Uniunii Europene. Jandarmii au montat garduri metalice la marginea trotuarului care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Congresul Organizatiei Femeilor Liberale, ca PNL va ataca la CCR legile justitiei, daca vor fi votate in plen, cerand UDMR sa iasa din "plasa" partidului de guvernamant si reamintind formatiunii ca are obligatia de a nu vota legile justitiei.

- Cristi Danilet, judecator la Tribunalul Cluj, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat in direct la Europa FM ca luni, 18 decembrie, intre orele 12.00 si 13.00, magistratii din judetele Salaj, Maramures, Cluj si Bistrita vor iesi in strada,in fata tribunalelor, imbracati in roba.

- Comisia speciala pentru legile Justiției a adoptat, marți, un raport favorabil pentru proiectul de modificare a legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. În cadrul dezbaterilor de marți dupa-amiaza au fost supuse votului prevederile referitoare la Inspecția…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti dimineata, ca ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale asupra legilor justitiei, aflate in stadii diferite in circuitul parlamentar, el precizand ca va lua o decizie in zilele urmatoare, transmite News.ro . “Este o situatie sensibila, pe care…

- Peste doua sute de protestatari manifesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarile aduse legilor justitiei, la manifestatie participand si parlamentari USR.

- Cateva sute de persoane s-au strans luni seara in zona Palatului Parlamentului, dupa ce s-au mobilizat pe rețelele de socializare pentru a protesta fața de modificarile aduse legilor Justiției. Protestatarii fluiera și striga lozinci precum "Hoții", "Justiție,…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii (CSM), a vorbit duminica, la Antena 3, despre modificarile legilor Justitiei, spunand ca nu exista prevederi in pachetul legislativ care sa ingradeasca sistemul judiciar.

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii (CSM), a vorbit duminica, la Antena 3, despre modificarile legilor Justiției, spunand ca nu exista prevederi in pachetul...

- Comisia speciala pentru legile justitiei a votat joi, 7 decembrie, infiintarea unui serviciu in cadrul Parchetului General care sa preia toate anchetele cu privire la infractiunile din justitie."(1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție se inființeaza și funcționeaza…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justiției ”va bulversa justiția romana”, iar ”dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternica decat rațiunea”, potrivit Agerpres. Prezent la sediul CSM,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justiției ''va bulversa justiția romana", iar ''dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternica decat rațiunea''. Prezent la sediul…