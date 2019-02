Bucuresti, 27 feb /Agerpres/ - Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru data de 13 martie, discutarea sesizarii PNL si USR privind legea de aprobare a OUG referitoare la operationalizarea Sectiei de investigare a magistratilor, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. In decembrie 2018, PNL si USR au sesizat CCR in privinta proiectului de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 90/2018 referitoare la operationalizarea Sectiei de investigare a magistratilor. "Avem motive atat cu privire la modul in care a fost adoptata aceasta OUG, precum si modalitatea exacta in…