Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) analizeaza, vineri, o solicitarea presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, care a cerut lamuriri referitoare la listele pentru referendumul din 26 mai.

- Fostul ministru al Justiției vine cu noi precizari legate de celebrele proiecte de Ordonanța de urgența pe Codurile Penale. Tudorel Toader susține ca forma celor doua proiecte de OUG a fost primita la Ministerul Justiției, ea fiind elaborata in alte "centre de...

- Gunther Krichbaum, presedintele comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-ul german, i-a trimis miercuri o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Cleaude Juncker, in care ii solicita activarea articolului 7 impotriva Romaniei. Scrisoare vine in contextul in care ieri Parlamentul a votat…

- Modificarile Codurilor Penal si de Procedura Penala, adoptate Foto Agerpres Camera Deputatilor a adoptat, cu majoritate de voturi, modificarile Codurilor Penal si de Procedura Penala, în aceeasi forma aprobata de Senat. Între acestea: reducerea termenelor de prescriptie a…

- Coaliția PSD-ALDE a reușit sa treaca prin Parlament modificarea Codurilor Penale cu ajutorul voturilor deputaților UDMR. Kelemen Hunor susține ca UDMR și-a dat votul pentru ca trebuia aplicate deciziile CCR și nu s-a modificat nici macar „o virgula” la acestea. Mai mult, liderul UDMR spune ca a ințeles…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca modificarea codului penal și a codului de procedura penala, adoptata miercuri de Parlament, reprezinta un mod de legiferare cu caracter extrem de nociv și creeaza, deliberat, instabilitate în interiorul sistemului de justiție. Iohannis mai spus…

- Parlamentarii din Camera Deputaților ar putea da miercuri votul final asupra modificarilor controversate a Codurilor Penale, votate marți in comisia condusa de Florin Iordache. Care sunt principalele modificari propuse.