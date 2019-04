CCR amana decizia in privinta completurilor specializate

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie. Pe 25 martie, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat ca a sesizat…

- Florin Iordache, cel care il inlocuieste in aceasta perioada pe Liviu Dragnea in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, a sesizat Curtea Constitutionala pentru un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema completurilor specializate.Sesizarea…

