Curtea Constitutionala a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei.



"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.I pct.1 si 2 din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei sunt neconstitutionale", se arata in minuta deciziei.



Sesizarea de neconstitutionalitate a fost transmisa de seful statului catre CCR pe 1 aprilie.



…