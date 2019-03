Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala, care vizeaza si alegerile pentru Parlamentul European, informeaza CCR. Seful statului arata in sesizare ca articolul nou introdus privind desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, care prevede ca "pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului articol in ziua de referinta nu se pot organiza alte tipuri de alegeri si nici referendumuri la nivel national sau local", incalca mai multe prevederi…