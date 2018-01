Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Stire in curs de actualizare AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta,…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni ca rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT în dosarul Romgaz, în care sunt trimisi în judecata fostul ministru al Economiei Adrian Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae, este nelegal, stabilind totodata excluderea…

- Toni Grebla, fost judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), gasește declaratia procurorului general Augustin Lazar ca urmareste cu mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii legilor justitiei "o amenintare si o presiune". "Uitati-va la declaratia de ieri a lui Augustin…

- Iata sesizarea de neconstituționalitate transmisa de PNL catre CCR: SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului (PL-x nr. 240/2017), adoptata de catre Camera Deputaților…

- Senatorii PNL au atacat, vineri, la Curtea Constitutionala modificarile si completarile la Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, sustinand ca este incalcata o decizie anterioara a CCR, potrivit careia data referendumului trebuie stabilita printr-o lege distincta.

- PNL a sesizat CCR in privinta modificarilor la Legea privind organizarea si functionarea CSM PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior…

- ”Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa sesizeze Curtea Constitutionala in ce priveste Legea privind organizarea judiciara, a doua lege adoptata de Parlament dupa cea privind Statutul Magistratilor.

- PNL a depus vineri, la CCR, o sesizare de neconstiutionalitate la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, invocand ca exista amendamente care au fost adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale.

- PNL a contestat la Curtea Constitutionala modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat vineri senatorul liberal Iulia Scantei. "PNL a inregistrat astazi la Curtea Constitutionala o sesizare privind viciile de neconstitutionalitate ale legii a modificare a Legii 304/2004.”,…

- PNL a depus la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstitutionalitate in privinta legii adoptate de majoritatea PSD-ALDE-UDMR pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit unui comunicat de presa.

- La o zi de cand modificarile la Legea 303/2004, cea privind Statutul magistratilor, primeau unda verde in plenul Senatului, urmand sa ia calea Cotrocenilor, in vederea promulgarii, la fel se intampla si cu proiectul de modificare a Legii 304/2004, privind organizarea judiciara. Si in acest caz, Camera…

- Senatorii au votat miercuri proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care primeste competente pentru orice infractiuni savarsite de magistrati. Proiectul de modificare a Legii 304/2004…

- Senatul a votat, miercuri, Legea privind organizarea judiciara, ceea ce a dus la aparitia unui nou scandal. Deputatii USR au incercat sa asiste la lucrarile forului superior, dar nu au fost lasati, acestia acuzand Puterea ca ar fi in stare sa-i puna pe oamenii de ordine de la Senat sa-i ia „la bataie“.

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anunțat miercuri ca grupul parlamentar al formațiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat și voteaza cele doua legi ale Justiției, legea 304/2004 privind organizarea judiciara și Legea 317/2004 privind funcționarea CSM. In prealabil, Basescu…

- Vot final in Senat pe ultimele legi ale justiției, organizarea judiciara și legea CSM. Comisia speciala condusa de Florin Iordache a definitivat, marți seara, raportul pe cele doua legi, cu scandal din partea parlamentarilor USR care au pus muzica in timpul dezbaterii amendamentelor. Comisia Iordache…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat marți, 19 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 12 voturi „pentru” și 5 „impotriva”.Proiectul merge la votul final din plenul…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara fata de procurorii Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu de la Directia Nationala Anticoruptie, pe motiv de incalcare a dispozitiilor procedurale. Stire…

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE.Comisia…

- Dumitru Pantea, la data faptei director general al Hidro Prahova SA, a fost trimis in judecata luni de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, cu acord de recunoastere a vinovatiei, in dosarul in care este acuzat de luare de mita, informeaza DNA. Stire in curs de actualizare…

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE. Comisia a reluat…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 13 decembrie, amendamentele la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Este a doua lege din pachetul "legilor justitiei", dupa legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Deputatii au intrat imediat in dezbatere pe amendamentele la legea…

- Plenul Camerei Deputatilor a inceput, miercuri, la ora transmiterii acestei stiri, dezbaterile privind modificarile propuse la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. PNL a solicitat, in debutul dezbaterilor, retrimiterea Raportului la Comisia speciala pentru legile justitiei, acuzand existenta…

- Legea privind funcționarea CMS dar și modificarile care vizeaza organizarea judiciara vor intra miercuri la vot final in Camera Deputaților. Senatul este camera decizionala. Comitetul liderilor a decis marti sa introduca pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de miercuri celelalte doua legi…

- Comisia pentru legile justitiei a reluat luni dezbaterile privind propunerile de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, intentia fiind ca acestea sa fie finalizate in cursul zilei, pentru a se trece la dezbaterea Legii 317/2004 privind CSM. UPDATE 11.15: Comisia pentru legile justitiei…

- Comisia a adoptat un raport favorabil pentru modificarea acestei legi. Au fost exprimate 14 voturi "pentru" si 5 "impotriva". ”Ca sa terminam cu dezinformarea din societate, inspecția judiciara sa fie o instituție autonoma, iar numirea conducerii va fi la CSM. Nu se poate mai transparent…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, isi continua activitatea luni, cand urmeaza sa finalizeze modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, proiect in cadrul caruia s-a votat infintarea unei Sectii speciale pentru investigarea…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a adoptat marti un amendament al PSD la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, protrivit caruia judecatorii vor trebui sa îsi motiveze deciziile în cel mult 90 de zile de la pronuntare.

- Procurorii DNA au dispus urmarirea penala fața de primarul municipiului Constanța, Decebal Fagadau, la data faptei viceprimar, și fața de fostul edil Radu Mazare, in legatura cu autorizarea privind construirea unui imobil in zona centrala a stațiunii Mamaia cu destinație cazare și alimentație publica.…

- Deputatul PSD de Caraș-Severin Ion Mocioalca s-a prezentat luni la DNA pentru a fi audiat intr-un dosar de corupție. Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES ca acesta ar putea fi audiat în dosarul Tel Drum. AGERPRES/(AS — autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu,…

- Comisia speciala privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, incepe luni sa lucreze pe modificarile la Legea 304 privind Organizarea judiciara, proiect care prevede infiintarea Directiei pentru Investigarea Infractiunilor Savarsite de Judecatori si Procurori in cadrul Parchetului…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul "Tel Drum", a anunțat, marți, DNA. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, masurile au fost dispuse pentru recuperarea prejudiciului…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis marți cererea de aparare a reputației profesionale a procurorului Elena Radescu, coordonatorul echipei de control la Direcția Naționala Anticorupție, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Sursele citate au aratat ca decizia a fost…