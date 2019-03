Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit pe 2 aprilie termenul de transmitere a punctelor de vedere de la Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazul sesizarii privind existenta unui conflict juridic pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a confirmat, luni, pentru AGERPRES, ca a sesizat Curtea Constitutionala privind un conflict intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie. Sesizarea a fost facuta in perioada in…