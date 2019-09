Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea depusa de USR si PNL, in care se reclama neconstitutionalitatea unor prevederi din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. CCR a luat in discutie miercuri obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul ordinii si sigurantei publice, obiectie formulata de 94 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvati Romania si Partidului National Liberal. Deputatul USR Stelian Ion sustinea ca aceasta…