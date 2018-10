Cultură outdoor de cannabis, descoperită de polițiști

Cultură outdoor de cannabis, descoperită de polițiști in Eveniment / on 03/10/2018 at 11:57 / În urma a două percheziții efectuate de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Teleorman, au fost ridicate 60 de grame de fragmente de culoare… [citeste mai departe]