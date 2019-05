CCR a respins sesizarea preşedintelui Iohannis privind modificările aduse Legii administraţiei publice locale In sesizarea catre CCR presedintele arata ca ''prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ legea criticata contravine unor norme si principii constitutionale''.



Iohannis afirma ca actul normativ a fost adoptat cu nesocotirea prevederilor articolului 61 si ale articolului 75 din Constitutie, fiind incalcata competenta primei Camere sesizate - Camera Deputatilor, care nu a dezbatut textul si solutiile adoptate de Senat.



"In forma adoptata, legea dedusa controlului de constitutionalitate nesocoteste si principiile constitutionale in virtutea carora… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis afirma ca actul normativ a fost adoptat cu nesocotirea prevederilor articolului 61 si ale articolului 75 din Constitutie, fiind incalcata competenta primei Camere sesizate - Camera Deputatilor, care nu a dezbatut textul si solutiile adoptate de Senat. "In forma adoptata, legea dedusa…

- Curtea Constituționala discuta, luni, sesizarea lui Klaus Iohannis privind Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale. Șeful statului reclama in obiecția de neconstituționalitate ca cele doua Camere ale Parlamentului au adoptat doua forme diferite ale legii, conform…

- CCR a amanat, pentru 20 mai, pronunțarea pe sesizarea lui Klaus Iohannis privind Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale. Șeful statului reclama in obiecția de neconstituționalitate ca cele doua Camere parlamentare au adoptat doua forme diferite ale ...

- Conform Administratiei Prezidentiale, in sesizarea catre CCR, presedintele Iohannis arata ca, ''prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea criticata contravine unor norme si principii constitutionale''. Iohannis afirma ca actul normativ a fost adoptat cu…

- CCR vor dezbate, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale 215/2001. Seful statului reclama in obiectia de neconstitutionalitate ca cele doua Camere parlamentare au adoptat doua forme diferite ale legii, scrie Mediafax.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 22 mai sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040". Seful statului a transmis joi pe masa judecatorilor constitutionali sesizarea de neconstitutionalitate…

- In sesizare, presedintele afirma ca Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 a fost adoptata cu nesocotirea prevederilor art. 61 si ale art. 75 din Constitutie, fiind incalcata competenta primei Camere sesizate, Camera Deputatilor, care nu a dezbatut…

- UPDATE: CCR a respins sesizarea lui Klaus Iohannis cu privire la bugetul pe 2019. In cazul in care va fi promulgat in aceasta luna, alocatiile ar putea fi majorate de la 1 aprilie 2019, conform unei OUG adoptate de guvern. Pe 22 februarie, seful statului a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate…