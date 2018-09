Accident pe DN1, zona Movila Vulpii. Traficul spre Campina, INGREUNAT

Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, in zona Movila Vulpii. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 3 autoturisme. Din fericire, nu exista persoane ranite grav. Traficul in zona, pe sensul spre Brasov, este ingreunat. Cercetarile continua… [citeste mai departe]