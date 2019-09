Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a admis parțial conflictul dintre premier și președinte. Ca urmare, Klaus Iohannis este obligat sa revoce miniștrii demiși de Dancila, sa numeasca interimarii și sa motiveze refuzul numirii noilor miniștri. Totodata, Viorica Dancila este obligata sa vina in Parlament pentru un…

- Premierul Viorica Dancila i-a dat replica președintelui Klaus Iohannis intr-o declarație de presa susținuta de la sediul PSD. Șeful statului a respins și ce a de-a treia incercare a premierului de remaniere a guvernului, spunand ca este imperios necesar ca Guvernul sa se prezinte in Parlament. Iohannis…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis luni seara, in unanimitate, ca Guvernul sa se prezinte saptamana viitoare in Parlament, pentru votul pe restructurare. Potrivit unor surse din cadrul sedintei, planul este unul cu o componenta neasteptata. Liderii PSD se bazeaza pe o decizie a Curtii Constitutionale,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va merge in Parlament saptamana viitoare pentru votul de incredere. Liderul PSD a afirmat ca nu a decis daca votul va fi pentru restructurarea Guvernului sau pentru o simpla remaniere. Dancila a preciazt ca daca se va merge pe varianta restructurarii, vor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Premierul Viorica Dancila pare ca s-a decis in ceea ce priveste votul de incredere al Guvernului in Parlament. Conform surselor politice, aceasta ar urma sa vina in fata deputatilor si senatorilor pe 15 septembrie. Votul pentru remanierea guvernamentala ar urma sa aiba loc pe 15 septembrie in Parlament,…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis, joi, cu unanimitate de voturi, ca amnistia pentru corupție nu poate fi interzisa, orice inițiativa legislativa in acest sens depașind limitele revizuirii Constituției. Prin urmare Constituția nu se poate modifica conform rezultatului referendumului inițiat…

- Curtea Constituționala a dezbatut, miercuri, sesizarea PNL și USR pe proiectul legislativ initiat de Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei sa repatrieze in totalitate aurul depozitat de Romania in strainatate. CCR a respins sesizarea de neconstituționalitate, astfel ca legea va fi…