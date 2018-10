Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, vineri, sesizarile transmise de Inalta Curte de Casatie si Justitie, de PNL si USR, precum si de presedintele Klaus Iohannis, in legatura cu proiectul legii pentru modificarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii privind organizarea judiciara. Potrivit unui comunicat al CCR, avand in vedere obiectul celor trei sesizari, s-a dispus conexarea acestora. In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala a decis, referitor la criticile de neconstitutionalitate extrinseca, respingerea criticilor referitoare la incalcarea principiului…