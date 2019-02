CCIR solicită demisia lui Sorin Petre Dimitriu, președintele CCIB Solicitarea a fost aprobata cu unanimitate de voturi de catre membrii Biroului de Conducere al CCIR, ca urmare a evenimentelor in care a fost implicat dl. Sorin Petre Dimitriu. Prezența domniei sale in funcția de președinte al CCI București in contextul recentei condamnari aduce prejudicii de imagine și credibilitate atat CCI București cat și intregului sistem cameral din Romania. In cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei funcționeaza Codul de Etica al organelor de conducere alese ale CCIR și Codul etic și de integritate al angajaților CCIR, documente prin care sunt trasate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

