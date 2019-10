Stiri pe aceeasi tema

- Topul National al Firmelor este organizat de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in baza clasamentelor furnizate de Camerele de Comert si Industrie Judetene. „Clasamentul anul, ajuns la cea de a 26-a editie, fiind realizat pe criterii obiective, reprezinta un reper important pentru mediul…

- Pe primele 10 locuri ale Topului Național al Firmelor, realizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, se claseaza 12.603 de companii, cu o cifra de afaceri de aproximativ 178,48 mld. euro, un profit din exploatare de circa 14,87 mld. euro și 1.340.310 de salariați, anunța CCIR, potrivit Mediafax.Camera…

- Potrivit CCIR, pe primele 10 locuri in topul national se claseaza 12.603 companii, operatori economici din diferite sectoare de activitate: 4.466 din industrie, 3.521 din servicii, 2.615 din comert, 312 din turism, 468 din cercetare-dezvoltare si high-tech, 643 din agricultura, silvicultura si pescuit…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, la Centrul Regional de Afaceri, in data de 25 octombrie 2019, cea de-a 26-a ediție a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș, eveniment devenit unul de referința in vestul țarii, cartea de vizita a succesului și performanței…

- La nivel județean, dupa depunerea bilanțurilor, in anul 2018 s-a putut observa o creștere la nivelul cu 7,6% a cifrei de afaceri fața de anul precedent, atingandu-se valoarea de 10,9 miliarde Euro. Din cei 24,895 de agenți economici care au depus bilanțurile, primele 100 companii (numite generic „Top…

- Un nou pas in directia intaririi relatiilor de afaceri romano-sarbe a fost facut de o delegație de afaceri a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș care a participat, zilele trecute, la o misiune economica ... The post Noi contacte de afaceri intre Timisoara si Zrenjanin appeared first on…

- Numarul firmelor din judetul Covasna, cifrele de afaceri si profiturile acestora au crescut in 2018 fata de 2017, releva un studiu prezentat, miercuri, de conducerea Camerei de Comert si Industrie (CCI) Covasna, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, anul trecut numarul firmelor din judet a…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, si presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, participa marti la conferinta cu tema "Oportunitati aduse de acordurile de comert liber ale UE si provocari intampinate de oamenii de afaceri. Cum…