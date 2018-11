Modificarile salariului minim in forma anuntata de Guvern pot afecta intreaga economie a tarii, prin cresterea costurilor cu forta de munca, reflectata intr-un final in majorarea preturilor, arata reprezentantii Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER), intr-un comunicat remis vineri AGERPRES. ‘Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) atrage atentia ca modificarile salariului minim in forma anuntata de Guvern pot afecta intreaga economie a tarii, prin cresterea costurilor cu forta de munca, reflectata intr-un final in majorarea preturilor.…