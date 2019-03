Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii firmelor din Timis au discutat miercuri cu Lucian Mihoc, seful ISU Banat, despre legislația din domeniul protectiei la incendiu si a obligatiilor pe care detinatorii le au legate de autorizarea activitatilor economice in acest domeniu. Intalnirea a fost organizata de CCIA Timis si…

- Acțiunile de informare cu privire la noile modificari legislative intrate in vigoare in 2019 au continuat cu un seminar privind legislația in domeniul securitații la incendiu. Mai exact, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat”…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza la Centrul Regional de Afaceri o noua editie a expozitiei naționale specializata in mobilier, amenajari interioare și exterioare, sub genericul: UNIVERSUL CASEI TALE & EXPO MOBILA. Evenimentul va avea loc in perioada 28 – 31 martie 2019, Manifestarea…

- In calitate de partener coordonator al Proiectului SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a demarat procesul de inființare a celor 25 de start up-uri ale caror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare. In perioada 18 – 29 martie…

- Seria acțiunilor de informare și instruire a firmelor cu privire la noile modificari legislative intrate in vigoare in 2019 continua cu un seminar privind legislația in domeniul securitații la incendiu. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța organizarea unei noi intalniri intre reprezentanții autoritaților și cei ai firmelor din județ. De aceasta data la discuții vor fi prezenți cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Banat.

- La Timișoara va avea loc un seminar despre importanța obținerii autorizației de securitate la incendiu. Evenimentul este organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” al Judetului Timis. Seminarul va avea loc miercuri,…

- Doua importante proiecte derulate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis vor ajuta si in 2019 mediul de afaceri din judet. Climate Kic sustine dezvoltarea de business-uri prietenoase cu mediul, iar SIA Vest ajuta 25 de antreprenori sa-si duca la indeplinire dorinta de a dezvolta o afacere.…