CCC deschide un magazin nou in Sighisoara si ajunge la o retea nationala de 63 de magazine

Stiri pe aceeasi tema

- Vascar, unul dintre principalii producatori locali de preparate din carne si conserve, a deschis cel de-al patrulea magazin propriu din Iasi. Acesta este situat pe Soseaua Pacurari nr. 30 si este al 19-lea magazin al producatorului local.

- Retailerul scandinav de mobilier și decorațiuni pentru casa JYSK Romania, parte a grupului JYSK Nordic, deschide pe 28 februarie al doilea sau magazin din județ, la Onești. Rețeaua sa ajunge, astfel, la 72 de unitați in țara. JYSK Onești iși deschide porțile incepand cu ora 8,00, in strada Victor Babeș…

- Retailerul vestimentar KiK, unul dintre cei mai importanți discounteri de imbracaminte din Germania, cu o retea de peste 3.500 de magazine in Europa, deschide al treisprezecelea magazin din Romania, in Shopping City Satu Mare. Cu o suprafața construita de 485mp și o investiție totala de peste 200.000…

- Casa de Comert Agroalimentar Unirea isi propune sa creasca consumul de produse fabricate in Romania si sa creeze o retea nationala de magazine care sa concureze cu hipermarketurile si supermarketurile straine pe o piata estimata la 20 de miliarde de euro anual. Ministerul spune ca rolul entitatii…

- Retailerul japonez Miniso isi deschide primul magazin din anul 2019, si cel de-al cincilea din Romania, in centrul comercial Sun Plaza, sambata, 9 februarie. Magazinul se intinde pe o suprafata de 140 mp si a necesitat o investitie de aproximativ...

- „In 2016 am ajuns pentru prima data in Iasi si am inaugurat doua magazine in doar doua luni. De atunci, cele doua magazine din Iasi au continuat sa fie populare printre clienti. Mai mult decat atat, JYSK Iasi Tudor, primul magazin deschis aici, este pe podium in topul magazinelor noastre in ultima jumatate…

- CCC a incheiat anul 2018 cu un numar total de 62 magazine CCC in Romania, performanta atinsa prin investitii in achizitionarea retelei de magazine de-a lungul celor sase ani de prezenta pe plan local, aducerea magazinelor la standardele de calitate ale...

- 2018 a insemnat pentru retailerul Profi, detinut de Mid Europa Partners, afaceri de pana la 1,3 miliarde euro, 232 de magazine noi si o retea totala de 925 de supermarketuri sub conceptele Standard, Loco si City. Pentru 2019, retailerul isi propune...