CBS: Partidul premierului canadian Justin Trudeau va forma un guvern minoritar

- Partidul Liberal al premierului canadian Justin Trudeau va castiga alegerile federale de luni si va forma viitorul guvern, conform estimarilor difuzate de mai multe canale de televiziune, informeaza marti AFP si Reuters. Potrivit informatiilor difuzate de canalul de televiziune privat…

- Canadienii voteaza luni pentru a stabili daca premierul Justin Trudeau, care a fost ales în funcție în urma cu patru ani, precum o figura carismatica care promitea „cai însorite”, va ramâne la putere dupa doua scandaluri majore în care a fost implicat, potrivit…

- Cursa este stransa intre liberalii prim-ministrului Justin Trudeau si conservatorii condusi de Andrew Scheer. Ambele partide spera sa castige cel putin 170 de locuri in parlamentul din capitala Ottawa, ceea ce le-ar acorda o majoritate absoluta in cele 338 de circumscriptii ale Canadei, cunoscute…

- In Canada au loc luni, 21 octombrie, alegeri generale in care premierul liberal Justin Trudeau va incerca sa obtina al doilea mandat consecutiv. Desi rata somajului este scazuta iar economia in crestere, Trudeau a fost implicat, in ultimul timp, intr-o serie de scandaluri care au transformat acum alegerile…

- Cand au plecat acum 25 de ani din Romania, Maria și Nicu Andreescu erau pregatiți sa rastoarne lumea. Ca orice familie care parasește țara natala din disperare, normal ca „se așteptau” ca Primul Ministru al țarii de adopție sa le spuna peste un sfert de secol: „Nicu, Maria, thank you for all those…

- "Am facut multe in ceea ce priveste controlul armelor de foc in timpul mandatului nostru, insa recunoastem ca exista mai multe alte masuri de pus in aplicare si noi o vom face" daca liberalii vor fi realesi in alegerile legislative, a dat asigurari Justin Trudeau in timpul unei deplasari de campanie…

- Partidul Liberal din Moldova cere demiterea lui Andrei Nastase din toate functiile pe care le detine la Guvern si anchetarea acestuia. Liberalii au criticat dur declaratiile facute ieri de ministrul de Interne in cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune.

- Partidul Liberal al premierului canadian Justin Trudeau a refuzat miercuri marturia Comisarului pentru etica in Camera Comunelor, la o saptamana dupa publicarea raportului sau in care seful executivului de la Ottawa este acuzat ca a incalcat lega privind conflictele de interese, informeaza AFP.…