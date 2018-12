Stiri pe aceeasi tema

- Canalul american CBS i-a platit despagubiri de 9,5 milioane de dolari actritei Eliza Dushuku, care a aparut in serialul "Bull", dupa reclamatia ei potrivit careia a fost hartuita verbal de actorul principal, scrie AFP.Intr-o declaratie transmisa vineri pentru AFP, CBS a confirmat existenta…

- Robin Thicke si Pharrell Williams au fost condamnati definitiv pentru plagierea unei melodii a cantaretului Marvin Gaye in single-ul lor "Blurred Lines" si trebuie sa plateasca despagubiri de aproape 5 milioane de dolari mostenitorilor regretatului artist american, au informat joi mass-media din Statele…

- Una din vedetele show-ului „Razboiul Vedetelor” a facut pariul vieții ei. In cadrul show-ului de televiziune, aceasta a cumparat un depozit cu 500 de dolari, iar in el… surpriza: au gasit peste 7.5 milioane de dolari. ”Prima persoana pe care a chemat-o sa-l deschida nu a reusit. Au chemat o a doua persoana,…

- Un moldovean care locuia in Statele Unite ale Americii și-a inscenat moartea și familia lui a obținut de la o companie de asigurari suma de 2 milioane de dolari. Inșelaciunea a fost descoperita intamplator de autoritați in urma verificarii laptopului fiului barbatului, scrie Unimedia. Igor Vorotinov,…

- Sofia Vergara, cunoscuta, intre altele, pentru rolul din serialul „Modern Family”, este cel mai bine platit actor american de televiziune, pentru al saptelea an consecutiv, cu 16 milioane de dolari peste urmatorul clasat in topul Forbes.Intre 1 iunie 2017 si 1 iunie 2018, Vergara a castigat…

- Informatiile dezvaluite de cotidian au fost dezmintite de un avocat al presedintelui american si de o purtatoare de cuvant a Casei Albe. Citand declaratii de impozite si documente financiare confidentiale, cotidianul afirma ca, din tinerete si pana in prezent, fostul magnat in domeniul imobiliar…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a fost implicat in mai multe scheme fiscale care includ si cazuri de frauda in care acesta alaturi de fratii si surorile sale si-au ajutat parintii sa evite taxe in valoare de milioane de dolari, relateaza The New York Times.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a justificat, pe fondul criticilor opozitiei, primirea din Qatar a unui avion de lux in valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, argumentand ca este un cadou destinat statului turc, scrie Mediafax.Postul public turc TRT Haber a relatat ca…