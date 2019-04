CBRE: Toate functiunile unei companii ar trebui sa fie implicate in procesul de Workplace Management

Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, site-ul https://ocenbank.pl/ iti pune la dispozitie companii de imprumuturi personale pe o perioada de 12 luni, cu plati lunare fixe. Aceste companii sunt specializate in credite credite rapide, si te poti califica pentru un imprumut chiar daca ai un venit lunar mic. Spre deosebire de…

- Razvan Boșomoiu, General Manager La Lorraine Romania: „Am incercat sa relocam personal din alte zone ale țarii, considerate in trecut defavorizate.” Fabrica de produse de panificație și patiserie La Lorraine Romania și-a marit echipa, la Campia Turzii, cu 50 de vietnamezi. Masura vine in contextul unei…

- Tratamentul pe baza de canabis va fi accesibil in curand bolnavilor din Romania! Desi tratamentul controversat a fost legalizat si la noi in urma cu ceva ani, aducerea in tara a medicamentelor de acest fel poate costa libertatea pe oricine. Un grup de specialisti de la Ministerul Sanatatii va rezolva…

- Compania de stat „Energocom”, Centrala de la Cuciurgan, compania ucraineana „DTEL Pavlogradugoli” și „TehGaz Grup” și-au anunțat intenția de a participa la procesul de livrare a energiei electrice in Republica Moldova. Cel puțin asta se arata intr-un comunicat al „Gaz Natural Fenosa”.

- Acuzata de opoziție ca duce țara de rapa și aflata in conflict deschis cu mare parte a mediului privat, mai ales cel financiar, dupa ce a introdus noi taxe și impozite, alianța care conduce Romania a dat lovitura, in luna decembrie.

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat, joi, la București, ca este „foarte nemulțumit de viteza cu care se desfașoara procesul de extindere” cu privire la statele din Balcanii de Vest, adaugand ca integrarea statelor este in „interesul economic si al securitatii UE”, potrivit mediafax.…

- Sectorul de cladiri este cel mai mare consumator de energie de pe continent, motiv pentru care poluarea generata de acestea trebuie sa fie foarte ingrijoratoare. Din fericire, inca de la inceputul mileniului 3 s-a dat o directiva europeana care a generat obligații ferme pentru proprietarii de cladiri.…

- CCR a admis, miercuri, sesizarea Camerei Deputaților referitoare la existența unui conflict intre Parlament și Ministerul Public care prevede, printre altele, ca efectele protocoalelor continua sa se produca, chiar si dupa denuntarea lor."In Romania, nimic nu e clar. Ați vazut. Dupa cum bine…