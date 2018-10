CBRE Romania isi muta birourile in 1.000 de metri patrati din ansamblul Aviatorilor 8

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de consultanta imobiliara CBRE Romania isi muta sediul in proiectul de birouri Aviatorilor 8, dezvoltat de catre NEPI Rockcastle si amplasat in Piata Victoriei, urmand sa ocupe un spasiu de circa 1000 mp, la pimul etaj al cladirii. Continuarea pe ZFCorporate …

- Deloitte Romania a semnat contractul de inchiriere pentru a-si muta birourile in cladirea The Mark, aflata in vecinatatea Pietei Victoriei. Aproximativ 700 de angajati care lucreaza in prezent in cladirea America House vor ocupa ultimele opt etaje ale...

- Olandezii de la Space iși vor deschide cel mai mare centru al lor din Romania, de 4.100 de metri patrați, in Expo Business Parc din nordul Capitalei, ce va fi utilizat incepand cu jumatatea anului 2019, arata un comunicat al consultantului imobiliar CBRE, intermediarul tranzacției.La jumatatea…

- In acest moment, in Romania sunt in constructie 367.000 de metri patrati de spatii comerciale, cu date de livrare in 2018 si 2019, potrivit unei analize realizate de catre compania de consultanta imobiliara CBRE. Acestea sunt cuprinse in 19 proiecte,...

- Microsoft Romania a semnat un contract de inchiriere pentru un spatiu de birouri de 1.200 de metri patrati in ansamblul Openville Timisoara dezvoltat de compania imobiliara Iulius, controlata de omul de afaceri Iulian Dascalu

- Pare greu de crezut, dar casa care costa 1.000 euro exista si se face chiar in Romania! Proiectul apartine lui Bogdan Muresan, un arhitect din Brasov, iar la baza constructiei locuintei stau balotii de paie. Fundatia se construieste din pietre de rau peste care se toarna o placa de beton. In acea placa…

- Piata de spatii industriale si logistice din Romania ar putea atinge 3,9 milioane de metri patrati la finalul anului, in conditiile in care stocul modern de spatii logistice si industriale a ajuns la 3,4 milioane de metri patrati la finalul primului semestru din 2018, iar in S2/2018 se asteapta…

- Ani la rand, municipiul Baia Mare a fost dat ca și exemplu negativ atunci cand venea vorba despre poluare. Astazi insa lucrurile s-au schimbat. Baia Mare este cel mai verde municipiu din Romania. Și acest lucru este confirmat de datele centralizate de Institutul National de Statistica. Potrivit acestora,…