CBRE: Pana in 2020, generatia Y va avea o pondere de 50% din forta de munca activa in cladirile noi de birouri

Dupa Brexit, whisky-ul francez prinde aripi

Contrar Scotiei sau Irlandei, Franta nu are o veritabila traditie in whisky. Dar, odata cu plecarea Regatului Unit din UE, producatorii francezi estimeaza ca vor fi pe val si-si vor face un nume. Abia in 1983, distileria Warenghem din regiunea franceza Bretania a fost prima care a lansat un whisky autohton. ”Un whisky… [citeste mai departe]