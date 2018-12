CBRE face management de proiect pentru Revera Medical City dezvoltat de fondatorul Regina Maria

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de consultanta imobiliara CBRE, unul dintre principalii jucatori din piata de consultanta imobiliara locala, va asigura managementul proiectului Revera Medical City, dezvoltat de Grupul Enayati, care va include o unitate premium pentru ingrijire medicala, un centru rezidential pentru varstnici…

- Acționarii Nuclearelectrica urmeaza sa discute pe 4 ianuarie 2019 un raport de analiza a unor masuri dispuse de Curtea de Conturi cu privire la presupuse sume incasate ilegal de fosta conducere a companiei. Curtea de Conturi a constatat ca in perioada 2015-2017, membrii Consiliului de Administrație…

- certSIGN a inchiriat un spațiu de birouri cu suprafața de 2.300 mp in AFI Tech Park 1, o oportunitate perfecta pentru a-și extinde operațiunile și pentru a permite creșterea echipei. In acest moment, gradul de ocupare in AFI Tech Park 1 a atins 60%. Prima cladire a noului Business Campus,…

- Ramas fara „greutatea” unei platforme Windows Phone pe care nu o doreste nimeni, Microsoft poate in sfarsit sa concentreze eforturile pe furnizarea de inovatii care sa raspunda mai mult asteptarilor publicului si mai putin ambitiilor corporatiste pentru acapararea pietei smartphone. Dezvoltat in cadrul…

- Compania romaneasca Bucur SA va finaliza in aceasta saptamana prima etapa a proiectului Bucur Retail Park, dezvoltat in zona Drumul Taberei-Militari, structurat pe trei etape, cu termen final in 2022.

- Carrefour Romania a lansat Filiera Calitatii - Carne Angus, cea de-a cincea lansata de retailerul francez, alaturi de morcovi, cartofi, somon si carne de manzat. Carnea Angus provine de la producatorul sibian Karpaten Meat Romania si este procesata de...

- Grupul german Metro Cash&Carry continua procesul de consolidare a activitatilor de distributie pe piata locala si inchiriaza peste 58.000 metri patrati intr-un proiect dezvoltat de compania belgiana WdP in comuna Stefanesti, aflata la nord de Capitala.

- Elton John a semnat un contract cu casa de discuri Universal Music Group pentru intreg portofoliul sau muzical precum si pentru orice compozitii, vanzari si drepturi de autor, a anuntat vineri compania, relateaza Reuters, scrie News.ro. Conform acordului semnat cu compania lui Elton…