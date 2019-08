CBRE a mutat Vertiv in cladirea de spatii de biouri Advancity Business Center din Cluj-Napoca, pe o suprafata de 4.500 mp

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 11 august, ora 23:59 este ultima zi în care cei care locuiesc, lucreaza sau studiaza la Cluj-Napoca și au peste 18 ani pot depune proiecte în cadrul procesului de Bugetare participativa. Clujenii au posibilitatea sa depuna șase proiecte – câte un proiect pentru fiecare…

- Parcul Etnografic National “Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, secție a muzeului Etnografic al Transilvaniei, a fost înfiintat la 1 iunie 1929. Gospodarii rurale, locuite de țarani Romulus Vuia, întemeietorul parcului, a vrut un muzeu în aer liber, care sa cuprinda…

- 800.000 euro este prețul negociabil cerut de proprietarii restaurantului Hubertus, unul dintre cele mai prestigioase localuri din Cluj-Napoca. Cumparatorii pot miza pe locația ultracentrala, expusa traficului pietonal pe artera principala cu interes turistic. Suprafața totala atinge 772 mp, în…

- Decathlon, retailer european de articole sportive, a inaugurat magazinul extins din Cluj-Napoca, in incinta centrului comercial VIVO. Noul spatiu are o suprafata de 4.857 metri patrati, cu peste 1.400 metri patrati in plus fata de cea initiala.

- Cladirea cunoscuta drept „Șapca lui Ceaușescu”, aflata in cartierul Maraști din Cluj-Napoca, ar fi fost un loc blestemat de la bun inceput – mai intai, pentru ca scopul ei și modul in care a fost conceputa nu s-ar fi potrivit nicicum, și apoi din cauza unei drame de care puțini iși mai aduc aminte.

- Cladirea cunoscuta drept „Șapca lui Ceaușescu”, aflata in cartierul Maraști din Cluj-Napoca, ar fi fost un loc blestemat de la bun inceput – mai intai, pentru ca scopul ei și modul in care a fost conceputa nu s-ar fi potrivit nicicum, și apoi din cauza unei drame de care puțini iși mai aduc aminte.

- In Ședința de Guvern din 14 mai 2019 s-a aprobat prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor cultivate in spații protejate pana la data de 15 iunie 2019. Decizia a fost luata in contextul fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate in primavara acestui an, care au afectat creșterea și…