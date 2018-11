Cazurile de sinucidere n rndul tinerilor japonezi. Record de cazuri n prima parte a anului

Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea numarului de persoane aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a fost mai mica luna aceasta decat estimau economistii, in timp ce rata somajului s-a mentinut la un nivel minim record, datele reflectand o atenuare a cresterii celei mai mari economii europene, transmit DPA si Reuters.…

- Se numește provocarea "arunca-ți averea" și, deși nu este clar de unde a inceput, ea a luat cu asalt platformele de socializare chineze și nu numai. De luni bune, tinerii din China au postat pe rețelele de socializare fotografii cu ei inșiși in care par ca au cazut din mașina și și-au scapat din greșeala…

- Cel mai nou film din franciza "Halloween", regizat de David Gordon Green, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari record pentru serie in weekendul lansarii, de 77,5 milioane de dolari, potrivit Reuters.

- Marele premiu al loteriei Mega Millions din Statele Unite a crescut pana la valoarea record de 1,6 miliarde de dolari, dupa ce niciunul dintre jucatori nu a ghicit toate cele sase numere extrase vineri, relateaza duminica Reuters. Urmatoarea extragere a loteriei Mega Millions va avea loc…

- Emisiile globale de carbon vor creste si vor ajunge la un nivel record in 2018, facand ca sansele de atingere a obiectivului ce vizeaza limitarea cresterii temperaturii mondiale sub pragul de 1,5 grade Celsius sau 2 grade Celsius sa devina tot mai reduse, a anuntat miercuri directorul Agentiei Internationale…

- Uniunea Europeana trebuie sa raspunda propunerilor Marii Britanii cu privire la Brexit cu idei noi, și nu doar sa ramana pe vechile poziții, a declarat luni premierul britanic Theresa May, intr-un clip video publicat pe Facebook, transmite Reuters.

- Pesta porcina africana este o boala extrem de contagioasa care afecteaza porcii domestici si mistretii. Boala nu afecteaza si nu se transmite la oameni. Sapte animale infectate au fost gasite la o ferma din satul Tutrakantsi, situat in nord-estul Bulgariei, iar testele efectuate au confirmat…