- Cazurile de rujeola s-au triplat in Europa, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). In ultimii ani, intre 2017 si 2018, a fost atins un numar record de 82.596 de cazuri. Cei mai mulți bolnavi de rujeola au fost inregistrați la granița Romaniei, in Ucraina.

- Accidentele de circulatie produc un numar tot mai mare de victime in lume, cu 1,35 milioane de morti pe an, a atras atentia vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), ingrijorata de lipsa de masuri de securitate in tarile sarace, potrivit AFP. In raportul sau mondial privind securitatea rutiera,…

- Femeile ar trebui sa aștepte cel puțin un an intre sarcini pentru a reduce posibilele riscuri pentru sanatatea mamei și a copilului, arata un nou studiu. Vestea este imbucuratoare pentru parinții care nu vor sa respecte recomandarea actuala de 18 luni facuta de Organizația Mondiala a Sanatații. Diferențele…

- Ministrul italian al mediului, Sergio Costa, si presedintele regiunii Lazio, Nicola Zingaretti, au incheiat joi un acord, care prevede ameliorarea calitatii aerului la Roma, prin restrictii impuse automobilelor poluante incepand din ianuarie anul viitor, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Acordul…

