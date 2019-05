Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de rujeola din lumea întreaga au crescut cu aproximativ 300% în primele trei luni ale acestui an în raport cu aceeasi perioada din 2018, au anuntat luni reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit carora

- Cazurile de violenta domestica inregistreaza o crestere ingrijoratoare, iar combaterea acestui fenomen si sprijinirea victimelor sunt imperative, a declarat, luni, premierul Viorica Dancila. Prim-ministrul a participat, la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a contractului de finantare pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la semnarea contractului de finantare pentru proiectul "Venus - Impreuna pentru o viata in siguranta", ca in ultima perioada numarul cazurilor de violenta domestica inregistreaza o crestere ingrijoratoare. Proiectul, in valoare de 11 milioane de euro, fonduri europene,…

- Cazurile de violenta domestica inregistreaza o crestere ingrijoratoare, iar combatarea acestui fenomen si sprijinirea victimelor sunt imperative, a declarat premierul Viorica Dancila, in cardul ceremoniei de semnare a contractului de finantare a Proiectului VENUS impreuna pentru o viata in siguranta.Datele…

- Guvernul construiește locuințe pentru victimele violenței domestice. Proiectul finanțat cu bani europeni are o valoare de 11 milioane de euro și va fi implementat in urmatorii 4 ani. Victimele abuzate fizic vor fi ajutate in acest fel sa-și recapete increderea și demnitatea.

- "Datele arata ca, din nefericire, cazurile de violenta domestica inregistreaza o crestere ingrijoratoare. Un indicator care reflecta gravitatea acestui fenomen este numarul mare de decese cauzate de violenta in familie. 1.374 de persoane si-au pierdut viata in perioada 2009 - 2016 ca urmare a agresiunilor…

- Cazurile de violenta domestica inregistreaza o crestere ingrijoratoare, iar combatarea acestui fenomen si sprijinirea victimelor sunt imperative, a declarat, luni, premierul Viorica Dancila. "Datele arata ca, din nefericire, cazurile de violenta domestica inregistreaza o crestere ingrijoratoare.…

- Asociatia Telefonul Copilului a inregistrat in anul 2018 o crestere de 42,62% a numarului de cazuri de abuz de tip bullying raportate, cu 2.212 mai multe sesizari comparativ cu anul 2017. Formele abuzului de tip bullying sesizate au fost: insulte, jigniri, porecle, sarcasm (53,07%); loviri,…