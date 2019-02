Cazurile care au emotionat cel mai mult la Romanii au Talent

Stiri pe aceeasi tema

- In prima editie a noului sezon „Romanii au talent“, Ana Maria Pantaze, o croitoreasa in varsta de 38 de ani, a uluit juriul si publicul, dar mai ales pe Mihai Petre, care a apasat butonul auriu si a trimis-o direct in semifinale.

- Programul „Investeste in tine”, prin care tinerii si adultii pot imprumuta, fara dobanda, de la stat, maximum 40.000 lei, suma garantata de stat in proportie de 80%, va avea un buget aproape dublu in acest an, desi anul trecut s-au acordat credite de numai 29 milioane de lei, din cele 600 milioane de…

- "Este o situatie dificla, este greu de explicat ca doua portofolii atat de importante nu au ministri (...) Romanii nu inteleg de ce doua nominalizari, care nu au nicuun fel de problema, nu sunt acceptate de presedinte, in conditiile in care nu sunt probleme de legalitate, cu atat mai putin inteleg…

- Ulcerul Buruli, cunoscut și sub denumirea de Mycobacterium ulcerans, este o boala infecțioasa care ucide celulele pielii, vasele mici de sange și grasimile de sub piele. Doctorii din Australia avertizeaza ca bacteria care mananca și distruge carnea oamenilor devine din ce in ce mai agresiva, potrivit mirror.co.uk.…