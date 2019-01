Stiri pe aceeasi tema

- Oraș cu peste jumatate de milion de turiști în anul precedent, Cluj-Napoca a fost trecut cu vederea de realizatorii materialului propus de Ministerul Turismului. În detrimentul "orașului-magnet", lider în clasamentul național privind calitatea vieții, au fost preferate…

- Patru orașe din Romania sunt incluse in clasamentul mondial privind calitatea vieții in 2019. Este vorba de Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și București. Indicele de calitate a vieții (mai mare este mai bun) este o estimare a calitații globale a vieții prin utilizarea unei formule care ține cont de indicele…

- Biletele pentru concertul pe care celebrul violonist Andre Rieu il va susține la Cluj-Napoca in 2019 au fost epuizate in doar trei ore. Artistul a anunțat ca va organiza inca un spectacol, tot la fosta sala polivalenta din Cluj. Violonistul Andre Rieu susține, in premiera, un concert la Cluj-Napoca,…

- Dupa seria spectacolelor sustinute in Bucuresti si foarte apreciate de public, “Regele valsului” va reveni in Romania, anul viitor, de aceasta data pentru a concerta la Cluj. Andre Rieu urmeaza sa aiba in premiera un show in Cluj-Napoca, alaturi de cei 60 de artisti ai orchestei sale, Johann Strauss,…

- Odinioara, o planeta intreaga canta „Bamboleo” ori „Baila me” la unison cu solistul Paco Baliardo și trupa sa Gipsy Kings. Vremurile s-au schimbat insa, preferințele, la fel, iar steaua „regilor” muzicii latino a apus. Azi, Gipsy Kings nu mai sunt pe val și nici in masura sa puna condiții cand incheie…

- Pentru cei trecuti de 40 de ani este o expozitie care induce foarte multa nostalgie. Ii vezi privind vitrina cu vitrina, redescoperid prin exclamatii de bucurie jucarii pe care le-au avut in vremea copilariei. De la Pacalici, la caseta pentru cladit cu piese geometrice din lemn, de la tricicleta,…

- Competiția nationala EntrepreNation CityStart va avea loc in 8 orașe din Romania in urmatoarele 4 saptamani: Bucuresti, Craiova, Timisoara, Sibiu, Brașov, Galați, Cluj Napoca și Iași. La Craiova, evenimentul va avea loc joi, 22 noiembrie. Evenimentul, dedicat elevilor de liceu ...

- In urma acestui demers, un numar de 5 persoane au beneficiat de transplant de organe: pulmonar, renal (2 persoane), de cord si hepatic. Transplanturile au fost realizate in unitati sanitare specializate din Bucuresti, Cluj-Napoca si Tg. Mures. "Romania a reinceput sa faca pasi importanti in…