foto: Emil Todorov Comunicat de presa Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița s-a intrunit astazi, 06.08.2019,

Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița s-a intrunit ieri, 02.08.2019, ora 17.30, ca urmare a confirmarii apariției

Medicii veterinari au primit confirmarea pentru alte trei focare de pesta porcina in Dambovita. Prefectura Dmbovita a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita, ca urmare a confirmarii aparitiei virusului de pesta porcina africana in judetul Dambovita, in doua gospodarii si…

Comunicat de presa Instituția Prefectului-județul Dambovița a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița, astazi 21.07.2019,

Pesta porcina a fost confirmata in trei localitati dambovitene, Niculesti, Razvad si Lunguletu, iar miercuri s-a intrunit Centrul Local de Combatere a Bolilor din judet pentru a adopta masurile care se impun, se arata intr-un comunicat al

Comunicat de presa Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița s-a intrunit astazi, 10.07.2019, ora 09.00, ca

Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit sambata, 06.07.2019, ora 09.00, ca urmare a confirmarii la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a aparitiei virusului de pesta porcina africana in judetul Dambovita, in doua gospodarii din localitatea Niculesti, satul Ciocanari.…

Centrul Local de Combatere a Bolilor din județului Dambovița s-a intrunit astazi, 29.06.2019, ora 09.00, ca urmare a confirmarii apariției